Nederlandse gebruiker Genesis Market krijgt in hoger beroep drie jaar cel

Een man uit Waddinxveen die via de Genesis Market met gestolen persoonsgegevens fraudeerde is in hoger beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar. Twee jaar geleden kreeg de man een gevangenisstraf van twee jaar opgelegd, waarvan acht maanden voorwaardelijk. De man ging tegen het vonnis in beroep, maar verdwijnt nu langer achter de tralies.

Via Genesis Market werden inloggegevens, cookies en andere data van besmette computers aangeboden. Door middel van een aparte browser en browserplug-in die de Genesis Market had ontwikkeld was het voor afnemers mogelijk om met gestolen inloggegevens op allerlei diensten in te loggen. De marktplaats beweerde dat zolang het toegang tot de besmette computer van een slachtoffer had, de gestolen data van het slachtoffer up-to-date werd gehouden, maar de gegevens ook werden doorgestuurd wanneer die een nieuw account aanmaakte.

Bij een internationale politieoperatie die in 2023 plaatsvond werd de marktplaats offline gehaald en 119 personen aangehouden, waaronder meerdere verdachten in Nederland. Volgens de politie zijn in Nederland vijftigduizend mensen slachtoffer van de Genesis Market geworden. De man uit Waddinxveen kocht via de marktplaats 1029 bots, wat volgens het OM overeenkomt met 1029 slachtoffers. Het merendeel daarvan werkte niet, verklaarde hij, maar het weerhield hem er niet van de overige dertig tot veertig procent toch te gebruiken, aldus de aanklacht.

Via de bots wist op hij e-mailaccounts binnen te dringen en plaatste hij in naam van zijn slachtoffers allerlei bestellingen. Bevestigingen werden door de verdachte uit de mailbox van slachtoffers gewist. In totaal heeft de man 34 slachtoffers benadeeld voor een totaalbedrag van enkele duizenden euro’s. De politie wist zijn persoonlijke ip-adres te achterhalen en kwam zo de verdachte op het spoor.

Hoger beroep

De verdachte ging tegen het vonnis in beroep, maar krijgt nu een hogere straf opgelegd. "De door de rechtbank aan de verdachte opgelegde straf doet naar het oordeel van het hof onvoldoende recht aan de aard en ernst van het bewezenverklaarde, de omstandigheden waaronder de feiten zijn begaan en de persoon van de verdachte", zo laat het gerechtshof Den Haag weten.

Volgens het hof heeft het handelen van de verdachte bij een groot aantal personen voor financiële schade gezorgd. "Feiten als de onderhavige leiden tot gevoelens van onzekerheid en angst bij zowel de slachtoffers als de maatschappij. Daarnaast brengen feiten als deze voor de slachtoffers naast ergernis veel werk mee om alle accounts opnieuw aan te maken en hun identiteitsgegevens veilig te stellen. De verdachte heeft achteloos gehandeld en enkel oog gehad voor zijn eigen financiële gewin. Het hof rekent dit de verdachte zwaar aan", laat het hof verder weten.

Daarnaast bleek dat de man al eerder is veroordeeld voor het plegen van strafbare feiten, waaronder relatief veel vermogensdelicten. Gezien de lange periode dat de man bezig was met fraude, het aantal slachtoffers en de eerdere veroordelingen, is volgens het hof een geheel onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 36 maanden een passende en geboden reactie.