Meta lanceert abonnement in VK voor advertentievrij Facebook en Instagram

Meta lanceert in het Verenigd Koninkrijk een betaald abonnement voor Facebook en Instagram, waarbij gebruikers dan geen advertenties meer te zien krijgen. Voor het eerste Meta-account gebruikt op het web moet omgerekend 3,40 euro worden betaald. Gebruikers van de socialmedia-apps op iOS of Android zijn 4,60 euro per maand kwijt. Voor elk extra account wordt per maand 2,30 euro voor de webversie gerekend en 3,40 euro voor de appversie. Gebruikers die niet willen of kunnen betalen gaan er automatisch mee akkoord dat hun data voor gerichte advertenties wordt gebruikt.

De Britse privacytoezichthouder ICO is blij met het abonnement. "Mensen moeten betekenisvolle transparantie en keuze hebben over hoe hun informatie wordt gebruikt." Volgens de toezichthouder voldeden de algemene voorwaarden van Meta, dat het tonen van advertenties aan gebruikers een voorwaarde was om Facebook of Instagram te kunnen gebruiken, niet aan Britse wetgeving. Door de voorwaarden te wijzigen en een abonnement te bieden is het bedrijf niet langer "non-compliant" merkt de ICO op.

Privacyorganisaties als noyb hebben herhaaldelijk kritiek op het Pay or OK-model van bedrijven als Meta geuit. Volgens noyb leidt dit model tot "Noord-Koreaanse toestemmingspercentages" omdat het mensen geen echte vrije keuze geeft. Uit onderzoek blijkt dat Pay or OK-modellen toestemmingspercentages van 99 tot 99,9 procent opleveren, terwijl 0,16 tot 7 procent van de mensen willen worden getrackt of dat hun data voor persoonlijke advertenties wordt gebruikt.

"Onlineplatforms moeten gebruikers een echte keuze geven bij het gebruik van „toestemmings- of betaalmodellen”. De modellen die we vandaag hebben meestal vereisen individuen om ofwel weg te geven al hun gegevens of om te betalen. Als gevolg hiervan geven de meeste gebruikers toestemming voor de verwerking om een dienst te gebruiken en begrijpen ze de volledige implicaties van hun keuzes niet", stelde Anu Talus vorig jaar, voorzitter van de EDPB, waarin de Europese privacytoezichthouders zijn verenigd. Volgens de EDPB is het bij de meeste Pay or OK-modellen niet mogelijk om te voldoen aan de vereisten voor geldige toestemming. De EDPB kondigde aan dat het richtlijnen voor Pay or OK-modellen ging ontwikkelen, maar die zijn nog niet verschenen.