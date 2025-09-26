Nieuws
image

Meta lanceert abonnement in VK voor advertentievrij Facebook en Instagram

vrijdag 26 september 2025, 13:05 door Redactie, 2 reacties

Meta lanceert in het Verenigd Koninkrijk een betaald abonnement voor Facebook en Instagram, waarbij gebruikers dan geen advertenties meer te zien krijgen. Voor het eerste Meta-account gebruikt op het web moet omgerekend 3,40 euro worden betaald. Gebruikers van de socialmedia-apps op iOS of Android zijn 4,60 euro per maand kwijt. Voor elk extra account wordt per maand 2,30 euro voor de webversie gerekend en 3,40 euro voor de appversie. Gebruikers die niet willen of kunnen betalen gaan er automatisch mee akkoord dat hun data voor gerichte advertenties wordt gebruikt.

De Britse privacytoezichthouder ICO is blij met het abonnement. "Mensen moeten betekenisvolle transparantie en keuze hebben over hoe hun informatie wordt gebruikt." Volgens de toezichthouder voldeden de algemene voorwaarden van Meta, dat het tonen van advertenties aan gebruikers een voorwaarde was om Facebook of Instagram te kunnen gebruiken, niet aan Britse wetgeving. Door de voorwaarden te wijzigen en een abonnement te bieden is het bedrijf niet langer "non-compliant" merkt de ICO op.

Privacyorganisaties als noyb hebben herhaaldelijk kritiek op het Pay or OK-model van bedrijven als Meta geuit. Volgens noyb leidt dit model tot "Noord-Koreaanse toestemmingspercentages" omdat het mensen geen echte vrije keuze geeft. Uit onderzoek blijkt dat Pay or OK-modellen toestemmingspercentages van 99 tot 99,9 procent opleveren, terwijl 0,16 tot 7 procent van de mensen willen worden getrackt of dat hun data voor persoonlijke advertenties wordt gebruikt.

"Onlineplatforms moeten gebruikers een echte keuze geven bij het gebruik van „toestemmings- of betaalmodellen”. De modellen die we vandaag hebben meestal vereisen individuen om ofwel weg te geven al hun gegevens of om te betalen. Als gevolg hiervan geven de meeste gebruikers toestemming voor de verwerking om een dienst te gebruiken en begrijpen ze de volledige implicaties van hun keuzes niet", stelde Anu Talus vorig jaar, voorzitter van de EDPB, waarin de Europese privacytoezichthouders zijn verenigd. Volgens de EDPB is het bij de meeste Pay or OK-modellen niet mogelijk om te voldoen aan de vereisten voor geldige toestemming. De EDPB kondigde aan dat het richtlijnen voor Pay or OK-modellen ging ontwikkelen, maar die zijn nog niet verschenen.

Reacties (2)
Reageer met quote
Vandaag, 13:37 door Anoniem
Als ik het goed zie staat er nergens dat Meta dan stopt met tracking en profiling van mensen. Als ze op hun eigen platforms geen advertenties tonen kunnen ze gegevens van gebruikers nog altijd exploiteren, bijvoorbeeld via gerichte advertenties buiten hun eigen platforms. Het gaat niet om de advertenties, het gaat om de persoonsgegevens! Ik zou willen zien staan dat ze stoppen met het verzamelen, analyseren en exploiteren van persoonsgegevens. Meta heeft al zo vaak fouten "hersteld" door net zo hard net iets anders fout te doen dat ik niet zomaar aanneem dat dit wel goed zit.
Reageer met quote
Vandaag, 13:38 door Anoniem
ja het moet niet gekker worden ff/meta zetten er reclame op en jij als consument moet per mnd betalen om geen reclame te krijgen of zie..ze zijn van de pot gerukt ...dit heet van 2 walletjes eten ...ze kunnen de pot op dan maar geen ff/meta
Reageren
Ondersteunde bbcodes
Bold: [b]bold text[/b]
Italic: [i]italic text[/i]
Underline: [u]underlined text[/u]
Quote: [quote]quoted text[/quote]
URL: [url]https://www.security.nl[/url]
Config: [config]config text[/config]
Code: [code]code text[/code]

Je bent niet en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.

Zoeken
search
Certified Secure