Google en menstruatie-app Flo schikken privacyzaak voor 56 miljoen dollar

Google en menstruatie-app Flo Health hebben een privacyzaak in de Verenigde Staten geschikt voor een totaalbedrag van 56 miljoen dollar. Google betaalt 48 miljoen dollar, Flo Health 8 miljoen dollar. Beide bedrijven ontkennen iets misdaan te hebben. Tegen beide bedrijven was een massaclaim gestart omdat ze de informatie over de menstruatiecyclus van miljoenen Flo-gebruikers zouden hebben verzameld en gebruikt voor gerichte advertenties.

Volgens gebruikers deelde Flo van november 2016 tot en met februari 2019 de persoonlijke informatie over hun menstruatie en zwangerschappen, ook al beweerde bedrijf dat het deze gegevens vertrouwelijk zou houden. Het bedrijf zou daarmee de California Invasion of Privacy Act hebben overtreden. Google stelt in een reactie op de schikking dat er geen data is gebruikt voor advertenties en klanten Google Analytics niet mogen gebruiken voor het verzamelen van beschermde gezondheidsgegevens.

Afgelopen maart besloot mobile analytics bedrijf Flurry voor een bedrag van 3,5 miljoen dollar al te schikken. Meta was als vierde bedrijf ook aangeklaagd, maar besloot niet te schikken. Het bedrijf werd afgelopen augustus door een jury schuldig bevonden, maar gaat waarschijnlijk in beroep, zo meldt Reuters.