Nieuws
image

Politie, NCSC, AIVD en bedrijven gaan structureel informatie delen via Cyclotron

dinsdag 30 september 2025, 16:29 door Redactie, 4 reacties

De politie, het NCSC, de AIVD, de MIVD, de NCTV en meerdere bedrijven gaan structureel dreigingsinformatie via het samenwerkingsplatform Cyclotron delen. Daarvoor hebben de partijen vandaag een convenant ondertekend. Cyclotron biedt drie functies: een doordeelfunctie om snel informatie en kennis uit te wissen over cyberdreigingen- en incidenten, een analyse en weerbaarheidsfunctie voor het uitvoeren van gezamenlijke analyses en een distributiefunctie om informatie en adviezen op grond van deze analyses verder te delen met belanghebbende organisaties.

Volgens het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) geeft de samenwerking via Cyclotron invulling aan de behoefte van publiek en private partijen om intensiever informatie te delen rondom (dreigende) cyberincidenten. In het vandaag ondertekende convenant is het doel van de samenwerking vastgelegd, zijn afspraken gemaakt over de samenwerking tussen partijen en de samenwerkingsactiviteiten die partijen zullen verricht, waaronder het maken van gezamenlijke analyses. Naar verwachting wordt het convenant eind oktober gepubliceerd in de Staatscourant.

"De kern van programma Cyclotron is samenwerking en informatiedeling tussen publieke- en private organisaties. Zo wordt relevante informatie snel verzameld en naar de juiste kanalen gestuurd voor analyse en respons. Daardoor kunnen organisaties binnen het netwerk snel reageren op (dreigende) aanvallen van cybercriminelen en andere (statelijke) actoren", zo staat op de website van de NCTV met meer informatie over het platform. Het convenant is door 28 partijen ondertekend, maar organisaties kunnen zich als nieuwe deelnemer online aanmelden.

Reacties (4)
Reageer met quote
Vandaag, 16:43 door Anoniem
Gezellig zeg! /-:
Reageer met quote
Vandaag, 16:50 door Anoniem
Ook bedrijven... Alles wat je op Meta doet? TikTok? Uh... NS?
Massasurveillance op het huisdier van de overheid, genaamd "de mensch".
Onschuldig, maar wordt gezien als schuldig door hoger geplaatste luederen met veel macht en geld verzamelen onze metadata om een (erg groot) centje in eigen zak te steken.
Zou ik zelf ook doen... Als ik een crimineel was.
Reageer met quote
Vandaag, 16:52 door Anoniem
Wat is hier nieuw aan?

Maakt Nederland al eigenreclame mee sinds oktober 2023.

https://english.nctv.nl/documents/reports/2023/october/2/cyclotron

Ik zocht nog even wie die 28 partners zoal waren, maar daar heb ik nog niets over gevonden.

Ik vrees nameljk met van hen in aanraking te zijn gekomen, maar ik heb geen uitnodiging van ze gekregen, om te solliciteren.

Let ook op voor die andere cyclotron, de deeltjesversneller die in ziekenhuizen worden gebruikt. Bij de bestrijden van klachten bij MS meen ik, al is de behandeling nog experimenteel.
Reageer met quote
Vandaag, 17:39 door VM
Cyclotron? Ik dacht even dat ik het niet goed las.

Een cyclotron is een circulaire deeltjesversneller. Het is een machine die elektrisch geladen (sub)atomaire deeltjes (vnl. ionen, atoomkernen) een hoge snelheid geeft. De versnelde deeltjes kunnen worden gebruikt voor het bestralen van een uitneembare inwendige trefplaat (target) of worden afgeleverd in een externe bundel voor het gecontroleerd uitvoeren en eventueel waarnemen van botsingsprocessen.

Van mij mogen ze best een andere naam kiezen. Dit schept alleen maar verwarring.
