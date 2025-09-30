Politie, NCSC, AIVD en bedrijven gaan structureel informatie delen via Cyclotron

De politie, het NCSC, de AIVD, de MIVD, de NCTV en meerdere bedrijven gaan structureel dreigingsinformatie via het samenwerkingsplatform Cyclotron delen. Daarvoor hebben de partijen vandaag een convenant ondertekend. Cyclotron biedt drie functies: een doordeelfunctie om snel informatie en kennis uit te wissen over cyberdreigingen- en incidenten, een analyse en weerbaarheidsfunctie voor het uitvoeren van gezamenlijke analyses en een distributiefunctie om informatie en adviezen op grond van deze analyses verder te delen met belanghebbende organisaties.

Volgens het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) geeft de samenwerking via Cyclotron invulling aan de behoefte van publiek en private partijen om intensiever informatie te delen rondom (dreigende) cyberincidenten. In het vandaag ondertekende convenant is het doel van de samenwerking vastgelegd, zijn afspraken gemaakt over de samenwerking tussen partijen en de samenwerkingsactiviteiten die partijen zullen verricht, waaronder het maken van gezamenlijke analyses. Naar verwachting wordt het convenant eind oktober gepubliceerd in de Staatscourant.

"De kern van programma Cyclotron is samenwerking en informatiedeling tussen publieke- en private organisaties. Zo wordt relevante informatie snel verzameld en naar de juiste kanalen gestuurd voor analyse en respons. Daardoor kunnen organisaties binnen het netwerk snel reageren op (dreigende) aanvallen van cybercriminelen en andere (statelijke) actoren", zo staat op de website van de NCTV met meer informatie over het platform. Het convenant is door 28 partijen ondertekend, maar organisaties kunnen zich als nieuwe deelnemer online aanmelden.