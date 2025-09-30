Imgur blokkeert Britse gebruikers na mogelijke boete van privacytoezichthouder

Afbeeldingensite Imgur heeft besloten om Britse gebruikers te blokkeren, nadat de Britse privacytoezichthouder ICO had aangegeven dat het van plan was om de website een boete op te leggen. De ICO deed onderzoek naar de wijze waarop Imgur leeftijdsverificatie implementeerde en hoe persoonlijke informatie van minderjarige gebruikers wordt gebruikt. Volgens de ICO speelt leeftijdsverificatie een belangrijke rol in het beschermen van kinderen en hun informatie op internet.

Eerder deze maand liet de Britse privacytoezichthouder aan Imgur weten dat het van plan was om de website een boete op te leggen. In het geval van een beoogde boete kan de ICO partijen in kwestie de mogelijkheid geven om te reageren. De toezichthouder kan dan bijvoorbeeld het boetebesluit wijzigen of een lagere boete opleggen. Verschillende Britse Imgur-gebruikers melden nu op Reddit dat ze de afbeeldingensite niet meer kunnen bezoeken.

"We zijn bekend met berichten dat het socialmediaplatform Imgur op dit moment niet beschikbaar is in het VK. De beslissing van Imgur om toegang in het VK te beperken is een zakelijke beslissing die het bedrijf zelf heeft genomen", aldus de ICO in een verklaring. De toezichthouder voegt toe dat het Imgur duidelijk heeft gemaakt dat het de verantwoordelijkheid voor het overtreden van de privacywetgeving niet kan ontlopen door uit het VK te vertrekken en dat het onderzoek naar de website nog gaande is. Verdere details wil de ICO niet geven. Sinds een aantal maanden zijn allerlei soorten websites in het VK verplicht om leeftijdsverificatie toe te passen. Sites die zich hier niet aan houden kunnen hoge boetes krijgen.