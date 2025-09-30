Openbaar Ministerie eist 5 jaar cel tegen reseller van EncroChat-telefoons

Het Openbaar Ministerie heeft een gevangenisstraf van vijf jaar geëist tegen een 48-jarige man uit Kaatsheuvel die wordt verdacht van het resellen van EncroChat-telefoons. Het verhandelen van de telefoons is volgens het OM op zich niet illegaal, maar ligt dat anders als de toestellen alleen worden gebruikt voor criminele doeleinden. Iets wat volgens de officier van justitie hier het geval was.

EncroChat was een aanbieder van versleutelde communicatie. Het bedrijf leverde internationaal cryptotelefoons waarmee gebruikers versleuteld konden communiceren. Bij deze telefoons waren de camera, microfoon, gps en usb-poort verwijderd. Berichten op het toestel werden automatisch na een bepaalde periode gewist. Daarnaast beschikten de telefoons over een functie die alle informatie na het invoeren van een specifieke pincode wist.

Volgens de officier van justitie speelde de man van juni 2018 tot juni 2020 een leidende rol bij de handel in EncroChat-telefoons. Hij zou zo’n dertig resellers onder zich hebben gehad die hij hielp bij de verkoop van de telefoons. "Hij zorgde ervoor dat de telefoons werden geleverd, abonnementen werden geactiveerd of verlengd, wachtwoorden werden gereset en dat telefoons werden ‘gewiped’ (gewist). Ook werkte hij nieuwe resellers in", aldus het OM.

De man ontkent de beschuldigingen en zegt dat hij niet wist dat zijn klantenkring uit criminelen bestond. Naast de gevangenisstraf van vijf jaar heeft het OM ook een geldboete van 25.000 euro geëist. De rechtbank doet in deze zaak op 10 november uitspraak. Tegen een andere reseller had het Openbaar Ministerie afgelopen maart vier jaar cel geëist. In die zaak werd de verdachte veroordeeld tot een taakstraf en een deels voorwaardelijke gevangenisstraf waarvan het onvoorwaardelijke deel, mede vanwege de schending van de redelijke termijn, gelijk werd gesteld met het voorarrest. Het OM is tegen deze uitspraak in beroep gegaan.