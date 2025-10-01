Australische overheid adviseert burgers MFA, updaten en passphrases

De Australische overheid heeft burgers aan het begin van de jaarlijkse 'Cyber Security Awareness Month' opgeroepen om drie beveiligingsmaatregelen te nemen, namelijk het installeren van beveiligingsupdates, het gebruik van een unieke en sterke passphrase voor elk account en het altijd instellen van multifactorauthenticatie (MFA). Wereldwijd is oktober al jarenlang de cybersecuritymaand.

In Nederland wordt de maand ingevuld via Alert Online en staan er allerlei evenementen gepland om het bewustzijn te vergroten. Ook in andere Europese landen, de Verenigde Staten en Australië komen cyberagentschappen met allerlei adviezen en initiatieven. Volgens het Australische Cyber Security Centre (ACSC) kunnen kleine maatregelen een groot verschil maken als het om cybersecurity gaat.

In het advies aan burgers richt het ACSC zich op beveiligingsupdates, passphrases van minimaal vijftien karakters en vier woorden en het gebruik van MFA waar mogelijk. "Maak van cybersecurity een dagelijkse gewoonte. Net zoals het omdoen van je gordel of het op slot doen van je voordeur, cyberveilig gedrag beschermt je accounts en apparaten", aldus de overheidsinstantie. Voor organisaties benadrukt het ACSC de komende weken het belang van logging, omgaan met legacy technologie, supply chain en third-party risico's en het klaar zijn voor quantumtechnologie.