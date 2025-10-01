Senioren doelwit van Androidmalware verspreid via Facebookgroepen

Senioren zijn het doelwit van Androidmalware die via Facebookgroepen wordt verspreid, zo laat securitybedrijf ThreatFabric in een analyse weten. De aanval begint met op senioren gerichte Facebookgroepen die de aanvallers eerst aanmaken. Via deze groepen worden allerlei activiteiten beloofd. Zodra mensen aan de groep deelnemen krijgen ze een bericht via WhatsApp of Messenger om een Android-app te downloaden. Daarmee zouden gebruikers zich voor de aangeboden activiteiten kunnen registreren.

In werkelijkheid is de aangeboden app Androidmalware die audio en beelden kan opnemen en toegang heeft tot bestanden en foto's. Daarnaast kan de malware phishingvensters tonen die van een andere geïnstalleerde app afkomstig lijken en de gebruiker om zijn wachtwoord vragen. Ingevulde wachtwoorden worden naar de aanvallers gestuurd. Verder kunnen de aanvallers besmette Androidtelefoons op afstand bedienen en het scherm vergrendelen of ontgrendelen.

Volgens de onderzoekers combineert de malware, met de naam Datzbro, elementen van spyware en banking Trojans, die speciaal ontwikkeld zijn voor het plegen van bankfraude. De nu waargenomen Facebookgroepen van de aanvallers hadden het voorzien op senioren in Australië, Singapore, Maleisië, Canada, Zuid-Afrika en het Verenigd Koninkrijk.