Signal dreigt Europa te verlaten bij invoering van chatcontrole

Chatapp Signal dreigt Europa te verlaten als chatcontrole wordt ingevoerd, waarbij chatapps alle berichten van gebruikers moeten controleren. Dat laat Meredith Whittaker, hoofd van Signal, tegenover het Duitse persbureau DPA weten. "Als we moeten kiezen tussen het ondermijnen van de integriteit van onze encryptie en onze veiligheidsgaranties of het vertrekken uit Europa, zouden we helaas de keuze maken om te vertrekken", aldus Whittaker. Ze merkt op dat politici voor het idee blijven vallen dat het mogelijk is om een backdoor toe te voegen waar alleen de "good guys" gebruik van kunnen maken.

De Europese Commissie wil een wet invoeren waardoor chatdiensten verplicht worden om alle berichten van hun gebruikers te controleren. Europese wetgeving vindt plaats via een trialoog, waarbij de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad van Ministers onderhandelen over wetgevende voorstellen. Het Europees Parlement zag het voorstel van de Europese Commissie voor chatcontrole niet zitten en kwam met een eigen voorstel, waar nog steeds kritiek op is, maar wat end-to-end versleutelde diensten uitzondert.

Binnen de EU-lidstaten is nog altijd geen positie ingenomen. Omdat er onvoldoende voorstemmers waren heeft geen van de vorige EU-voorzitters hun voorstel over chatcontrole in stemming gebracht. Sinds 1 juli is Denemarken de EU-voorzitter en het land kwam meteen met een nieuw voorstel dat onder andere verplichte detectie bevat. Bovendien kan ook met betrekking tot nieuw materiaal op grond van dit voorstel een verplicht detectiebevel aan chatdiensten worden gegeven.

Zoals het er nu naar uitziet vindt er op 14 oktober een stemming over het voorstel plaats. Afhankelijk van de uitkomsten kunnen dan de onderhandelingen tussen de EU-landen, de Europese Commissie en het Europees Parlement plaatsvinden. Het Nederlandse kabinet liet eerder al weten het Deense voorstel niet te kunnen steunen. De stem van Duitsland zal doorslaggevend zijn. De Duitse regering was altijd tegen, maar de nieuwe regering in Berlijn heeft nog geen positie ingenomen.