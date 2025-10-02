Nieuws
image

Signal dreigt Europa te verlaten bij invoering van chatcontrole

donderdag 2 oktober 2025, 09:56 door Redactie, 9 reacties

Chatapp Signal dreigt Europa te verlaten als chatcontrole wordt ingevoerd, waarbij chatapps alle berichten van gebruikers moeten controleren. Dat laat Meredith Whittaker, hoofd van Signal, tegenover het Duitse persbureau DPA weten. "Als we moeten kiezen tussen het ondermijnen van de integriteit van onze encryptie en onze veiligheidsgaranties of het vertrekken uit Europa, zouden we helaas de keuze maken om te vertrekken", aldus Whittaker. Ze merkt op dat politici voor het idee blijven vallen dat het mogelijk is om een backdoor toe te voegen waar alleen de "good guys" gebruik van kunnen maken.

De Europese Commissie wil een wet invoeren waardoor chatdiensten verplicht worden om alle berichten van hun gebruikers te controleren. Europese wetgeving vindt plaats via een trialoog, waarbij de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad van Ministers onderhandelen over wetgevende voorstellen. Het Europees Parlement zag het voorstel van de Europese Commissie voor chatcontrole niet zitten en kwam met een eigen voorstel, waar nog steeds kritiek op is, maar wat end-to-end versleutelde diensten uitzondert.

Binnen de EU-lidstaten is nog altijd geen positie ingenomen. Omdat er onvoldoende voorstemmers waren heeft geen van de vorige EU-voorzitters hun voorstel over chatcontrole in stemming gebracht. Sinds 1 juli is Denemarken de EU-voorzitter en het land kwam meteen met een nieuw voorstel dat onder andere verplichte detectie bevat. Bovendien kan ook met betrekking tot nieuw materiaal op grond van dit voorstel een verplicht detectiebevel aan chatdiensten worden gegeven.

Zoals het er nu naar uitziet vindt er op 14 oktober een stemming over het voorstel plaats. Afhankelijk van de uitkomsten kunnen dan de onderhandelingen tussen de EU-landen, de Europese Commissie en het Europees Parlement plaatsvinden. Het Nederlandse kabinet liet eerder al weten het Deense voorstel niet te kunnen steunen. De stem van Duitsland zal doorslaggevend zijn. De Duitse regering was altijd tegen, maar de nieuwe regering in Berlijn heeft nog geen positie ingenomen.

Reacties (9)
Vandaag, 09:59 door Anoniem
Ik ook!!!!!!!!!
Vandaag, 10:03 door Anoniem
Nou, als Microsoft en Apple nu ook even dezelfde positie innemen, dan is dat voorstel snel van tafel.
Vandaag, 10:11 door Anoniem
the future is p2p chat.
Is niet te controleren, tegen te houden of te onderdrukken.
Het mag wel duidelijk zijn dat de regeringen totale controle willen over ons doen en laten en over ons hele leven.
Digitale ID, Digitaal geld, Digitaal controlenet.
Niet up-to-date met je vacc? dan geen eten. Teveel snoep? Dan nog alleen maar gezond kunnen kopen.

Vrije informatie is de doodsteek voor hun agenda en zijn ze wanhopig om weer de controle terug te krijgen zoals ze dat met de MSM hadden.
Vandaag, 10:17 door Named
Whatsapp zou dit ook moeten doen.
Begin maar in de UK met een blokkade zoals deze:
Het beschermen van gebruikers is voor ons bij Whatsapp een topprioriteit.
Helaas kunnen wij door een verandering in landelijke wetgeving u deze bescherming niet meer aanbieden.
Omdat wij geen onveilige communicatie willen aanbieden zullen wij stoppen met het leveren van deze dienst.

De wet gaat van kracht op 25 Oktober 2025, wat over 23 dagen is.
Vanaf dat moment kan u geen berichten meer verzenden of ontvangen.

Onze excuses voor het ongemak.
Vandaag, 10:18 door Anoniem
Zo gauw 1 van deze diensten chatberichten gaat controleren ( ook al snap ik het in het geval van terrorrisme ) dan is dat het moment dat ik er mee stop.... Ik begrijp signal daarom ook volledig.
Vandaag, 10:23 door Anoniem
WhatsApp is veilig als je het maar goed instelt zo simpel is het. .
Vandaag, 10:36 door Anoniem
Door Named: Whatsapp zou dit ook moeten doen.
Begin maar in de UK met een blokkade zoals deze:
Het beschermen van gebruikers is voor ons bij Whatsapp een topprioriteit.
Helaas kunnen wij door een verandering in landelijke wetgeving u deze bescherming niet meer aanbieden.
Omdat wij geen onveilige communicatie willen aanbieden zullen wij stoppen met het leveren van deze dienst.

De wet gaat van kracht op 25 Oktober 2025, wat over 23 dagen is.
Vanaf dat moment kan u geen berichten meer verzenden of ontvangen.

Onze excuses voor het ongemak.

Het verzamelen van data is top prioriteit voor Whatsapp en daar dulden wij geen concurentie in.
Vandaag, 10:38 door Anoniem
Door Anoniem: WhatsApp is veilig als je het maar goed instelt zo simpel is het. .

Als in helemaal nooiot een account aanmaken en nooit gebruiken? Want Zeker nu met de AI-functie erin is het echt een nachtmerrie. Zelfs als je alles instelt, heeft Meta daar gewoon schijt aan.
Ik snap Signal helemaal, maar wanneer zij weggaan is WhatsApp de grootste concurrent kwijt. Dan is het weer vrijspel voor het doen van alles wat ze willen.
Vandaag, 10:41 door Anoniem
Dan zijn de kinderen in Europa beschermd. En in de rest van de wereld niet. Het is goed om een kind in Europa te zijn. Zonder privacy maar niet misbruikt. De Europese Commissie waakt over hen. Met de beste bedoelingen.
