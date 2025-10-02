Gmail stopt ondersteuning van third-party e-mailaccounts via POP

Gmail stopt vanaf 1 januari volgend jaar de ondersteuning van third-party e-mailaccounts via POP, zo heeft Google aangekondigd. Daarnaast zal de optie "Check mail from other accounts" uit de desktopversie van Gmail verdwijnen. Gebruikers kunnen dan niet meer via het Post Office Protocol (POP) binnen Gmail e-mail voor andere accounts ophalen.
In tegenstelling tot IMAP (Internet Message Access Protocol) wordt bij POP de e-mail van de mailserver op het lokale systeem gedownload. Google claimt mede wegens veiligheidsredenen binnen Gmail te stoppen met de support van POP voor third-party e-mailaccounts, maar geeft geen verdere details.
Gebruikers die third-party accounts binnen Gmail willen blijven gebruiken krijgen het advies van Google om deze accounts aan de mobiele Gmail-app toe te voegen. Daarnaast moet er dan gebruik worden gemaakt van IMAP. Veel gebruikers zijn niet blij met deze aankondiging, zo blijkt uit reacties op Hacker News en Reddit.
