Kamer verwerpt motie voor verplichte leeftijdsverificatie voor alle online diensten

De Tweede Kamer heeft een motie van ChristenUnie, NSC en de SGP voor het verplichten van leeftijdsverificatie voor alle onlinediensten verworpen. Een motie voor het oprichten van een taskforce leeftijdsverificatie haalde het wel. In de eerste motie verzoeken de drie partijen de regering om in EU-verband aan te sluiten bij het initiatief van Spanje, Frankrijk, Griekenland en Denemarken om leeftijdsgrenzen en verplichte leeftijdsverificatie op alle onlinediensten, waaronder sociale media, in te voeren.

Volgens Diederik van Dijk (SGP), Six-Dijkstra (NSC) en Ceder (ChristenUnie) moet leeftijdsverificatie jongeren beter beschermen tegen schadelijke invloeden op internet. "Ik vind het heel goed dat landen zich actief inzetten om kinderen te beschermen in de digitale wereld. Hierbij is leeftijdsverificatie een van de cruciale maatregelen die getroffen kunnen worden. Hierbij geldt wel dat het een zware maatregel is, die altijd proportioneel hoort te zijn", reageerde demissionair staatssecretaris Van Marum voor Digitalisering toen de motie werd ingediend. De bewindsman ontraadde de motie.

Een motie van Ceder en Six-Dijkstra, die de regering verzoekt om een interdepartementale taskforce leeftijdsverificatie op te richten, die juridische, beleidsmatige en technische inzichten bundelt, de implementatie van betrouwbare en "privacyvriendelijke leeftijdsverificatietechnologie" bevordert en toewerkt naar online handhaving van geldende wetgeving op het gebied van leeftijdsgrenzen, haalde het wel.

Eerder deze week werd bekend dat het demissionaire kabinet laat onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor online leeftijdsverificatie. TNO kreeg de opdracht om uit te zoeken welke opties voor leeftijdsverificatie ontwikkeld kunnen worden op basis van een leeftijdsverificatie-app die de Europese Commissie in juli uitbracht. Via de leeftijdsverificatie-app moeten gebruikers straks kunnen aantonen dat ze oud genoeg zijn om websites te bezoeken waarvoor een minimale leeftijd geldt.