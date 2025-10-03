MeteoBridge-systeem voor weerstations doelwit van aanvallen waarschuwt VS

MeteoBridge, een systeem waarmee gebruikers weerdata van persoonlijke weerstations met publieke weernetwerken zoals Weather Underground kunnen delen of op een eigen website publiceren, is het doelwit van aanvallen, zo waarschuwt het Amerikaanse cyberagentschap CISA.
De MeteoBridge-webinterface laat meteoBridge-beheerders de data van hun weerstation beheren. Via de webinterface kunnen aanvallers een endpoint benaderen dat kwetsbaar is voor command injection. Een ongeauthenticeerde aanvaller kan zo op afstand willekeurige commando's als root uitvoeren. Begin mei verscheen versie 6.2 waarin de kwetsbaarheid (CVE-2025-4008) is verholpen. Twee weken later werden de technische details van het beveiligingslek openbaar gemaakt.
Het Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) van het Amerikaanse ministerie van Homeland Security laat weten dat aanvallers actief misbruik van de kwetsbaarheid maken, maar geven geen details over het waargenomen misbruik. Amerikaanse overheidsorganisaties die van Smartbedded MeteoBridge gebruikmaken moeten de update voor 21 oktober hebben geïnstalleerd.
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.