MeteoBridge-systeem voor weerstations doelwit van aanvallen waarschuwt VS

MeteoBridge, een systeem waarmee gebruikers weerdata van persoonlijke weerstations met publieke weernetwerken zoals Weather Underground kunnen delen of op een eigen website publiceren, is het doelwit van aanvallen, zo waarschuwt het Amerikaanse cyberagentschap CISA.

De MeteoBridge-webinterface laat meteoBridge-beheerders de data van hun weerstation beheren. Via de webinterface kunnen aanvallers een endpoint benaderen dat kwetsbaar is voor command injection. Een ongeauthenticeerde aanvaller kan zo op afstand willekeurige commando's als root uitvoeren. Begin mei verscheen versie 6.2 waarin de kwetsbaarheid (CVE-2025-4008) is verholpen. Twee weken later werden de technische details van het beveiligingslek openbaar gemaakt.

Het Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) van het Amerikaanse ministerie van Homeland Security laat weten dat aanvallers actief misbruik van de kwetsbaarheid maken, maar geven geen details over het waargenomen misbruik. Amerikaanse overheidsorganisaties die van Smartbedded MeteoBridge gebruikmaken moeten de update voor 21 oktober hebben geïnstalleerd.