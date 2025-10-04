Discord lekt identiteitsbewijzen gebruikers verstrekt voor leeftijdsverificatie

Het populaire communicatieplatform Discord heeft van een niet nader genoemd aantal gebruikers het identiteitsbewijs gelekt dat voor leeftijdsverificatie was verstrekt. Volgens Discord wist een aanvaller toegang te krijgen tot systemen van een extern bedrijf dat het voor de klantenservice gebruikt. Daarbij zijn gegevens buitgemaakt van gebruikers die met de klantenservice contact hadden opgenomen.

De gestolen data bestaat onder andere uit naam, gebruikersnaam, e-mailadres en andere contactgegevens als die aan de klantenservice zijn verstrekt. Tevens gaat het om de laatste vier cijfers van de creditcard, ip-adressen en berichten aan supportmedewerkers. Daarnaast zijn ook kopieën van de identiteitsbewijzen gestolen van gebruikers die bezwaar hadden gemaakt tegen de leeftijdsschatting van Discord.

In verschillende landen waar online leeftijdsverificatie door de autoriteiten is verplicht, is Discord een experiment gestart waarbij het gebruikmaakt van een gezichtsscan om de leeftijd te schatten. Gebruikers die het niet met deze schatting eens zijn, en daardoor bepaalde content niet kunnen bekijken, kunnen hier bezwaar tegen maken. Als onderdeel van het bezwaar stuurden deze gebruikers kopieën van hun paspoort en rijbewijs naar de klantenservice, waar ze nu zijn gestolen.

Hoeveel identiteitsbewijzen zijn buitgemaakt laat Discord niet weten. Het platform spreekt over een "klein aantal". Gebruikers van wie het id-bewijs is gestolen zullen hier specifiek over worden ingelicht. Hoe de aanvaller op de systemen van de klantenservice kon inbreken is niet bekendgemaakt.