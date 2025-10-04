Nieuws
Microsoft adviseert om games met kwetsbare Unity-engine te verwijderen

zaterdag 4 oktober 2025, 09:14 door Redactie, 0 reacties

Microsoft adviseert gebruikers om games gemaakt met een kwetsbare versie van de Unity Gaming Engine Editor te verwijderen. Gamingplatform Steam is met een update gekomen om het starten van kwetsbare games te blokkeren. Unity is een populaire editor waar gameontwikkelaars voor de ontwikkeling van hun games gebruik van maken. Een kwetsbaarheid in games en applicaties gemaakt met Unity 2017.1 en later voor Android, macOS en Windows maakt het mogelijk voor een aanvaller met lokale toegang om willekeurige code binnen de context van de applicatie uit te voeren, aldus het beveiligingsbulletin van Unity.

Unity laat weten dat er geen aanwijzingen zijn gevonden dat aanvallers misbruik van het lek (CVE-2025-59489) maken. Inmiddels zou de kwetsbaarheid zijn gepatcht en worden ontwikkelaars opgeroepen om de beschikbaar gestelde patching tool te gebruiken. Naar aanleiding van de kwetsbaarheid is ook Microsoft met een beveiligingsbulletin gekomen. Daarin worden gebruikers opgeroepen om kwetsbare games en apps te verwijderen totdat er een update beschikbaar is. Microsoft Defender, de in Windows ingebouwde virusscanner, zou misbruik van het beveiligingslek moeten herkennen en stoppen, aldus Microsoft.

