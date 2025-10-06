WhatsApp: Deens voorstel voor chatcontrole ondermijnt end-to-end encryptie

Het voorstel van EU-voorzitter Denemarken voor de invoering van chatcontrole, waarbij chatberichten van burgers worden gecontroleerd, ondermijnt end-to-end encryptie en bedreigt ieders privacy en vrijheid, aldus WhatsApp. Ook de makers van chatapp Threema hekelen de plannen van Denemarken en de Europese Commissie. Brussel wil dat onder andere chatapps worden verplicht om op niet-toegestane content te controleren.

De Europese Commissie lanceerde een aantal jaar geleden het plan voor chatcontrole. Daarop kwam het Europees Parlement met een eigen voorstel. Europese wetgeving vindt plaats door middel van een trialoog, waarbij de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad van Ministers onderhandelen over wetgevende voorstellen. De Raad heeft nog geen positie over het voorstel ingenomen. De afgelopen jaren zijn de verschillende EU-voorzitters elk met een eigen voorstel gekomen, maar dat werd nooit in stemming gebracht omdat er te weinig voorstemmers waren.

Denemarken wil op 14 oktober stemmen over het eigen voorstel voor chatcontrole. Vorige week liet chatapp Signal weten dat het de Europese markt zal verlaten als chatcontrole wordt ingevoerd. Ook andere chatapps hebben nu van zich laten horen. "In tegenstelling tot wat er wordt beweerd, blijft ook het nieuwste voorstel van de EU-voorzitter end-to-end encryptie ondermijnen en brengt ieders privacy, vrijheid en digitale veiligheid in gevaar", aldus een woordvoerster van Meta namens WhatsApp tegenover Netzpolitik.org.

Voorstanders van chatcontrole stellen vaak dat het voorstel end-to-end encryptie niet raakt, omdat de controle plaatsvindt voordat het bericht wordt verstuurd (pdf), waardoor er nog steeds sprake is van een end-to-end versleutelde verbinding. Tegenstanders zeggen dat chatcontrole de belofte van end-to-end encryptie wel aantast, omdat hierbij de inhoud van een bericht alleen voor de afzender en ontvanger toegankelijk zou moeten zijn. Bij chatcontrole zouden ook derde partijen die inhoud te zien krijgen.

Chatpp Threema zegt dat het tegen massasurveillance in elke vorm is. "Net zoals vertrouwelijke gesprekken in de fysieke ruimte mogelijk zijn, vinden we dat dit ook online zou moeten kunnen." Eerder dit jaar stelde Threema al dat massasurveillance incompatibel met democratie is. "In een gezonde democratie controlleren burgers de overheid - massasurveillance zet dit democratische principe op zijn kop. Een dergelijke maatregel plaatst burgers onder verdenking, wat het vertrouwen in de overheid ernstig aantast."