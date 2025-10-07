'Vijfduizend Red Hat-klanten getroffen door inbraak op GitLab-omgeving'

Meer dan vijfduizend klanten van Red Hat zijn getroffen door een inbraak op de GitLab-omgeving van het techbedrijf, waaronder ING en Delta Airlines, zo stelt de Britse beveiligingsonderzoeker Kevin Beaumont. Aanvallers claimden vorige week een grote hoeveelheid data uit een GitLab-omgeving van Red Hat te hebben gestolen. GitLab is een populair platform gebruikt voor de ontwikkeling van software en DevOps.

In een blogposting verklaarde Red Hat dat aanvallers hadden ingebroken op een GitLab-omgeving gebruikt door de consultancytak van het bedrijf en dat het in contact was met getroffen klanten. De aanvallers hebben via hun eigen website nu meer van de data openbaar gemaakt die bij Red Hat zou zijn gestolen. Volgens Beaumont blijkt daaruit dat meer dan vijfduizend Red Hat-klanten gevaar lopen.

"Sommige van de data is overduidelijk zeer gevoelig, bijvoorbeeld .pfx bestanden (private certificaten, die nooit openbaar moeten worden gemaakt) - in dit geval voor ING Bank en Delta Airlines", aldus de Britse beveiligingsonderzoeker. Volgens Beaumont moeten getroffen klanten certificaten en inloggegevens wijzigen en ervan uitgaan dat alle gestolen data openbaar wordt gemaakt. Hoe de aanvallers op de GitLab-omgeving konden inbreken is niet bekendgemaakt.