Herziening van het Rijksbreed cloudbeleid loopt verder vertraging op

De herziening van het Rijksbreed cloudbeleid heeft verder vertraging opgelopen, zo heeft demissionair staatssecretaris Van Marum voor Digitalisering laten weten. In het beleid staan de regels voor het gebruik van clouddiensten door rijksorganisaties beschreven. In 2022 maakte het kabinet bekend dat de Rijksoverheid voortaan ook van commerciële clouddiensten gebruik mag maken. Tot dan toe mochten overheidsinstanties alleen eigen clouddiensten gebruiken.

Eind 2023 werd begonnen met een evaluatie van het cloudbeleid. In deze evaluatie worden niet alleen Europese ontwikkelingen gemonitord, maar is er ook overleg met andere Europese landen. Oorspronkelijk zou de evaluatie eind 2024 verschijnen, maar die datum werd niet gehaald. Vervolgens werd gesteld dat de herziening na het zomerreces zou verschijnen. In een brief aan de Tweede Kamer laat Van Marum weten dat deze termijn ook niet wordt gehaald (pdf).

"De voorgenomen aanpassingen roepen interdepartementaal veel vragen op met betrekking tot de implementatie van voorgenoemde aanpassingen. Onder meer in het kader van de activiteiten in de Nederlandse Digitaliseringsstrategie (NDS) onder de prioriteiten ‘cloud’ en ‘digitale autonomie’ is het van belang dat deze goed op elkaar afgestemd worden, inclusief de door uw Kamer ingediende moties omtrent deze beide onderwerpen", aldus de staatssecretaris. Die verwacht de herziening van het cloudbeleid later dit jaar naar de Tweede Kamer te sturen. Voormalig minister Beljaarts van Economische Zaken liet begin dit jaar weten dat het herziene cloudbeleid het gebruik van public cloud door de Rijksoverheid zal aanscherpen.