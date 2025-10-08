Politie onderzoekt ransomware-aanval op bedrijven in Volendam

De politie doet onderzoek naar een ransomware-aanval op bedrijven in Volendam. Vooralsnog is er één aangifte binnengekomen, maar er wordt rekening met meer slachtoffers gehouden. "Aangiften worden doorgaans via internet gedaan, dus dat kan op dit moment wat vertraging oplopen", aldus een woordvoerder van de politie tegenover NH Nieuws. Hoeveel bedrijven er precies zijn getroffen en wat de impact is, is onbekend.
Zo lijkt een Volendams administratiekantoor direct te zijn geraakt. Een drukkerij in het vissersdorp zou alleen van internetproblemen last hebben. "Dat komt door aanpassingen vanwege de veiligheid van de systeembeheerder", laat het bedrijf aan NH Nieuws weten. "Wij hebben zelf geluk gehad en alleen wat last van internetuitval." De zaak is inmiddels aan de de cybercrime-afdeling van de politie overgedragen, die onder andere onderzoek doet naar de oorzaak van de aanval. Volgens het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) werden vorig jaar 121 bedrijven in Nederland het slachtoffer van ransomware.
