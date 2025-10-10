Kamervragen over oorzaak van gevoelige datadiefstal bij Clinical Diagnostics

In de Tweede Kamer zijn vragen aan demissionair staatssecretarissen Tielen van Volksgezondheid en Van Marum voor Digitalisering gesteld over de oorzaak van de gevoelige datadiefstal bij het medische laboratorium Clinical Diagnostics in Rijswijk. Daar werden gegevens buitgemaakt van 850.000 vrouwen die deelnamen aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker en patiënten van privéklinieken en huisartsen.

Begin augustus werd het datalek bekend. Hoe de aanvallers op systemen van Clinical Diagnostics konden inbreken is twee maanden later nog altijd niet bekendgemaakt. GroenLinks-PvdA heeft nu Kamervragen gesteld om opheldering te krijgen. "Is inmiddels duidelijk geworden hoe de hack en het datalek plaats hebben kunnen vinden? Zo ja, welke oorzaak lag daaraan ten grondslag en hoe gaat dit in de toekomst worden voorkomen? Zo nee, wanneer kan de Kamer de uitkomst van dat onderzoek verwachten?", wil Kamerlid Kathmann van de bewindspersonen weten.

Tielen en Van Marum moeten ook duidelijk maken of het kabinet aanvullende beveiligingsmaatregelen gaat invoeren om de tijd totdat de behandeling van de Cyberbeveiligingswet is afgerond te overbruggen. "Zo ja, welke maatregelen zijn dat? Zo nee, hoe gaat u ervoor zorgen dat het risico op datalekken zoals deze zo klein mogelijk wordt?", vraagt Kathmann verder.

"Heeft u collega-bewindspersonen op de hoogte gesteld van deze casus en van het belang van gegevensbeveiliging om dergelijke incidenten buiten de zorg ook te voorkomen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, heeft het kabinet een plan gemaakt om bij alle departementen en hun ketenpartners het risico op datalekken te verminderen?", wil het GroenLinks-PvdA-Kamerlid daarnaast weten. De Kamervragen moeten binnen drie weken zijn beantwoord.