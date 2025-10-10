NS krijgt 12 miljoen euro subsidie voor aanschaf van 3.000 bodycams

NS krijgt 12 miljoen euro subsidie van het demissionaire kabinet voor de aanschaf van drieduizend bodycams. Daarnaast zal er meer cameratoezicht op stations komen. De maatregelen moeten het openbaar vervoer veiliger maken, zo laat demissionair staatssecretaris Aartsen van Infrastructuur en Waterstaat in een brief aan de Tweede Kamer weten.

De subsidie voor NS was eerder al tijdens Prinsjesdag aangekondigd. "De bodycam heeft zich bewezen als middel om de sociale veiligheid van hoofdconducteurs te verbeteren", aldus NS in een reactie op het toegezegde bedrag. De drieduizend bodycams zijn bedoeld voor hoofdconducteurs. Op dit moment kunnen medewerkers van Veiligheid & Service al een bodycam dragen. NS verwacht dat de eerste hoofdconducteurs in 2026 uitgerust worden met de bodycam. Omdat het om een grote hoeveelheid bodycams gaat, is NS verplicht om de aanschaf via een Europese aanbesteding te doen.

"Op alle stations en treinen kunnen beveiligingspersoneel en Veiligheid & Servicemedewerkers rondlopen die zijn uitgerust met een bodycam. Zij dragen de bodycam ter bescherming van uw en hun eigen veiligheid. De opslag van beelden van de bodycams wordt door de medewerker zelf ingeschakeld op het moment dat er mogelijk een onveilige situatie ontstaat", laat NS in het privacybeleid weten (pdf). Daarin staat ook dat dragers van de bodycams geen toegang tot de beelden hebben. Gemaakte beelden worden, als er geen incident is geweest, 28 dagen bewaard en vervolgens vernietigd, staat verder vermeld. Indien er sprake is van een incident, worden de beelden bewaard totdat het incident volledig is afgehandeld.

Naast de inzet op bodycams wordt ook het cameratoezicht op de stations verder uitgebreid. "Daarnaast wordt ook ingezet op het verbeteren van de veiligheid van reizigers door onder andere meer cameratoezicht op stations, hiervoor is in het kader van de Stationsagenda van IenW, ProRail en NS, waarin veiligheid één van de speerpunten is, recent 4,6 miljoen euro toegekend aan ProRail en NS", schrijft Aartsen. In de aankondiging van de maatregelen staat dat ProRail voor meer cameratoezicht op stations zal zorgen.

Daarnaast wordt er gekeken naar de bevoegdheden voor boa’s in het OV, om ze meer mogelijkheden te geven om de identiteit van personen te kunnen vaststellen. Zo krijgen boa’s vanaf 2026 toegang tot het rijbewijzenregister. Demissionair minister Van Oosten van Justitie en Veiligheid maakte vorige week bekend dat boa's bij publieke organisaties vanaf volgend jaar januari toegang tot het rijbewijzenregister zouden moeten krijgen. Toegang voor boa's in dienst van een private werkgever zou halverwege 2026 moeten volgen.