Mozilla gaat Firefox voorzien van gratis ingebouwde vpn-functie

Mozilla gaat Firefox voorzien van een gratis ingebouwde vpn-functie, zo heeft de browserontwikkelaar aangekondigd. De feature wordt de komende maanden met een kleine groep gebruikers getest, aldus de aankondiging. Mozilla wil naar eigen zeggen de beste browser met een geïntegreerde vpn bieden. Verschillende andere browsers bieden al dergelijke functionaliteit.
Wanneer de functie voor alle Firefox-gebruikers beschikbaar komt is onbekend. Mozilla wil eenvoudig beginnen, waarbij geleidelijk nieuwe mogelijkheden worden toegevoegd. Daarbij zal worden gekeken naar de impact van de vpn op het browsen, hoeveel Firefox-gebruikers de vpn gebruiken en hoe tevreden die ermee zijn. De eerste versie van Firefox VPN laat testers verbinding met het vpn-netwerk van Mozilla maken.
Firefox VPN verschilt van Mozilla's betaalde vpn-dienst Mozilla VPN. Daarmee kunnen gebruikers al het verkeer van hun systeem via een vpn-tunnel laten lopen. Firefox VPN doet dit alleen voor verkeer van de browser.
