Vietnam Airlines lekt persoonlijke gegevens 7,3 miljoen passagiers

Vietnam Airlines heeft de persoonlijke gegevens van 7,3 miljoen passagiers gelekt. Het gaat om namen, telefoonnummers, e-mailadressen, geboortedatums en informatie over het loyaliteitsprogramma van de luchtvaartmaatschappij. De data werd gestolen door een groep criminelen die afgelopen juni wist in te breken op de Salesforce-omgeving van Vietnam Airlines.

Salesforce is een veelgebruikte leverancier van Customer Relationship Management (CRM) software. Via CRM-systemen houden bedrijven allerlei informatie over klanten en potentiële klanten bij. De afgelopen maanden maakten meerdere bedrijven melding dat hun Salesforce-omgeving was gecompromitteerd door aanvallers die gebruikmaakten van social engineering of gestolen tokens, buitgemaakt bij softwarebedrijf Salesloft, dat een chatbot voor Salesforce biedt.

De 7,3 miljoen e-mailadressen zijn toegevoegd aan datalekzoekmachine Have I Been Pwned. Via de zoekmachine kunnen gebruikers kijken of hun e-mailadres in een bekend datalek voorkomt. Van de gestolen e-mailadressen was 39 procent al via een ander datalek bij Have I Been Pwned bekend.