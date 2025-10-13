Nederlandse "AI-fabriek" krijgt investering van 200 miljoen euro

Voor een "AI-fabriek" die in Groningen gebouwd moet worden is 200 miljoen euro investering beschikbaar. Later dit jaar zou er meer informatie moeten komen over de planning voor de bouw en het gebruik van de "AI-fabriek", zo laat het demissionaire kabinet vandaag in een brief aan de Tweede Kamer weten. Vorige week maakte kennisinstelling SURF al bekend dat de European High Performance Computing Joint Undertaking (EuroHPC JU) 70 miljoen euro heeft toegekend voor de bouw van de "AI-fabriek". Daarnaast heeft het Rijk 70 miljoen euro beschikbaar gesteld en de regio Groningen en Noord-Drenthe nog eens 60 miljoen euro.

De voorgestelde "AI-fabriek" moet zich gaan richten op de ontwikkeling en het onderzoek naar AI-modellen en -toepassingen binnen onder meer de sectoren defensie en veiligheid, maakindustrie, energie, gezondheid en zorg, en landbouw. De Stichting Nederlandse AI-fabriek, SURF, de AI Coalitie voor Nederland, TNO en Samenwerking Noord gaan zich met de ontwikkeling van de "AI-fabriek" bezighouden. Die zou naar verwachting in 2027 volledig operationeel moeten zijn. Volgens het kabinet moet de "AI-fabriek" bijdragen aan een innovatief AI-ecosysteem in de regio en is daar ook voldoende energiecapaciteit en fysieke ruimte.

"Wij streven ernaar uw Kamer in het laatste kwartaal van dit jaar nader te informeren over de voortgang, de vaststelling van de beschikking en de planning voor de realisatie en exploitatie van de AI-fabriek in Groningen", aldus demissionair ministers Karremans van Economische Zaken, Moes van Onderwijs, Bruijn van Volksgezondheid en Wiersma van Landbouw en demissionair staatssecretarissen Tuinman van Defensie en Van Marum voor Digitalisering.