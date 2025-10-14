Microsoft beperkt wegens aanvallen toegang tot Internet Explorer in Edge

Microsoft heeft wegens actief misbruik bij aanvallen besloten om toegang tot de Internet Explorer (IE) Mode in Microsoft Edge te beperken. Internet Explorer wordt sinds 15 juni 2022 niet meer officieel ondersteund. De browser is echter nog wel aanwezig in Edge en ontvangt vanwege die aanwezigheid nog wel kritieke beveiligingsupdates van Microsoft. Via de IE Mode kunnen gebruikers websites bezoeken die alleen in Internet Explorer werken, wat in bijvoorbeeld bedrijfsomgevingen kan voorkomen.
Microsoft meldt dat het afgelopen augustus informatie ontving dat aanvallers social engineering gebruikten in combinatie met een kwetsbaarheid in de JavaScript-engine (Chakra) van IE om toegang tot systemen te krijgen. Slachtoffers werden door de aanvaller overtuigd om een gespoofte website te bezoeken. Vervolgens verzocht de website het slachtoffer om de pagina in de IE Mode te herladen. Zo kon de kwetsbaarheid in Chakra worden gebruikt om op afstand code op het systeem uit te voeren. De aanvallers gebruikten daarna een tweede kwetsbaarheid om hun rechten te verhogen en zo het systeem volledig over te nemen.
Om welke kwetsbaarheden het precies gaat wordt niet vermeld. Ook is onduidelijk of de gebruikte kwetsbaarheden inmiddels zijn gepatcht. Vanwege het actieve misbruik heeft Microsoft naar eigen zeggen besloten om toegang tot de IE Mode in Edge te beperken. Zo zijn verschillende knoppen en menu's hiervoor verwijderd. Organisaties kunnen de IE Mode nog wel via hun policies instellen. Gebruikers die van de IE Mode gebruik willen maken moeten dit per website via de instellingen van Edge inschakelen. Dit moet er volgens Microsoft voor zorgen dat gebruikers bewuster een website in de IE Mode laden.
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.