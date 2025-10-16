Tor Project wil AI-features Firefox niet in Tor Browser hebben

Tor Project wil de AI-features die Mozilla aan Firefox heeft toegevoegd mede wegens veiligheids- en privacyredenen niet in Tor Browser hebben en heeft die voor zover mogelijk uit de gebruikte Firefox-versie. Dat hebben de ontwikkelaars van het Tor Project in een blogposting over de aankomende release van Tor Browser 15 aangekondigd. Tor Browser bestaat uit software om verbinding te maken met het Tor-netwerk en een aangepaste Firefox-versie.
Het Tor Project merkt op dat Mozilla het afgelopen jaar verschillende AI-features en -integraties binnen Firefox heeft doorgevoerd. Zo beschikt de browser inmiddels over een AI-chatbot sidebar. "Dergelijke machine learning systemen en platformen zijn vanuit een veiligheids- en privacyperspectief niet te auditen", zegt Morgan van het Tor Project. "Ook willen we dergelijke systemen niet aanbevelen of promoten door ze aan Tor Browser toe te voegen."
Morgan voegt toe dat het Tor Project al het mogelijke heeft gedaan om Mozilla's AI-features uit de Firefox-versie te verwijderen die voor Tor Browser wordt gebruikt. Het gaat hier specifiek om Tor Browser 15, waarvan de eerste stabiele versie eind deze maand zou moeten verschijnen.
