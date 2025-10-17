Veilinghuis Sotheby's lekt persoonlijke gegevens van onbekend aantal mensen

Veilinghuis Sotheby's heeft de persoonlijke gegevens van een onbekend aantal mensen gelekt. Dat blijkt uit een datalekmelding aan de procureur-generaal van de Amerikaanse staat Maine. Volgens de melding ontdekte Sotheby's op 24 juli dat een aanvaller data van de systemen had gestolen. Vervolgens werd er onderzoek naar de aard en omvang van de gestolen data gedaan, dat op 24 september werd afgerond.
Uit het onderzoek blijkt dat de aanvaller ook persoonlijke gegevens heeft buitgemaakt. Of die van medewerkers of klanten zijn laat het veilinghuis niet weten. Daarnaast verschilt de gestolen data per persoon, maar gaat het in ieder geval om naam, social-securitynummer en financiële rekeninggegevens. Hoe de aanvaller toegang tot de data kon krijgen is niet bekendgemaakt, alsmede het totaal aantal slachtoffers van het datalek. Sotheby's biedt slachtoffers de optie om een jaar lang kosteloos hun krediet te laten monitoren. Het Britse veilinghuis Christie's lekte vorig jaar de gegevens van 46.000 klanten.
