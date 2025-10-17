Google faseert "Privacy Sandbox" technieken uit, houdt vast aan trackingcookies

Google gaat verschillende "Privacy Sandbox" technieken uitfaseren, waaronder de fel bekritiseerde trackingmethode Topics, en blijft voor de toekomst inzetten op trackingcookies. Dat heeft het techbedrijf laten weten. Trackingcookies spelen een belangrijke rol bij het volgen van gebruikers op internet en tonen van gerichte advertenties. Vanwege privacyzorgen worden dergelijke cookies door meerdere browsers inmiddels geblokkeerd.

Om gebruikers zonder het gebruik van third-party cookies toch gerichte advertenties te kunnen blijven tonen bedacht Google de "Privacy Sandbox", een verzameling van technieken om gepersonaliseerde reclame te tonen zonder het gebruik van cookies. Het techbedrijf wilde oorspronkelijk trackingcookies binnen Chrome uitfaseren en vervangen door "Privacy Sandbox" technieken. Begin dit jaar maakte het techbedrijf bekend dat het trackingcookies toch blijft toestaan en niet gaat uitfaseren.

Zes maanden na de aankondiging dat het doorgaat met trackingcookies is Google nu met een update over de "Privacy Sandbox" gekomen. Daarin benadrukt het techbedrijf opnieuw dat het voor de toekomst blijft inzetten op trackingcookies. Verder gaat Google verschillende "Privacy Sandbox" technieken uitfaseren, waaronder Attribution Reporting API, IP Protection, On-Device Personalization, Private Aggregation, Protected Audience, Protected App Signals, Related Website Sets, SelectURL, SDK Runtime en Topics. Volgens Google wordt er te weinig gebruik van gemaakt.

Privacybewegingen hadden veel kritiek op Topics. Zo diende privacyorganisatie noyb bij de Oostenrijkse privacytoezichthouder een klacht in over de techniek. Bij Topics bepaalt de browser op basis van het browsegedrag van de gebruiker welke onderwerpen hij interessant vindt en stemt daar advertenties op af. Wanneer gebruikers een website bezoeken die Topics ondersteunt zal de technologie drie onderwerpen kiezen waar de gebruiker interesse in heeft en die met de website en diens advertentiepartners delen.

Vervolgens kunnen websites en adverteerders op basis van deze onderwerpen advertenties tonen. Topics worden voor een periode van drie weken bewaard. Gebruikers kunnen de door de browser gekozen onderwerpen wel zien en die verwijderen. Twee jaar geleden liet Google aan Chrome-gebruikers een pop-up zien met de tekst 'Enhanced ad privacy in Chrome', waarmee het gebruikers liet weten dat de feature staat ingeschakeld of toestemming vroeg dit te doen. Er was veel kritiek op de bewoording die Google gebruikte, omdat die gebruikers zou misleiden. Google stelt dat te weinig uitgevers en advertentiebedrijven er gebruik van maakten, wat de reden is om de techniek uit Chrome en Android te verwijderen.