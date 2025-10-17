Nieuws
image

Zweeds alarmbedrijf Verisure getroffen door datalek

vrijdag 17 oktober 2025, 15:23 door Redactie, 1 reacties

Het Zweedse alarmbedrijf Verisure is getroffen door een datalek, nadat onbevoegden bij een partner toegang kregen tot gegevens van dochteronderneming Alert Alarm. De Zweedse politie doet onderzoek, waarbij het incident wordt behandeld als een datalek en afpersing, zo laat de Zweedse publieke omroep SVT weten.

Op de eigen website meldt Verisure dat een ongeautoriseerde derde partij, bij een externe partner die de facturatie verzorgt, toegang heeft gekregen tot gegevens met betrekking tot Alert Alarm. Dit is een onderdeel van Verisure dat een alarmdienst voor woningen en appartementen biedt. Verdere details over het incident, zoals het soort gestolen gegevens, zijn niet gegeven. De Sweden Herald meldt dat de koers van Verisure na bekendmaking van het incident met zo'n vijf procent op de beurs van Stockholm is gedaald.

Reacties (1)
Reageer met quote
Vandaag, 15:52 door Anoniem
Toch wel makkelijk om te weten wie de klanten zijn. Dan weet je ook meteen waar je ongestoord je gang kunt gaan als je die PAC ff lam legt.
Reageren
Ondersteunde bbcodes
Bold: [b]bold text[/b]
Italic: [i]italic text[/i]
Underline: [u]underlined text[/u]
Quote: [quote]quoted text[/quote]
URL: [url]https://www.security.nl[/url]
Config: [config]config text[/config]
Code: [code]code text[/code]

Je bent niet en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.

Zoeken
search
Certified Secure