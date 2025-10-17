Zweeds alarmbedrijf Verisure getroffen door datalek

Het Zweedse alarmbedrijf Verisure is getroffen door een datalek, nadat onbevoegden bij een partner toegang kregen tot gegevens van dochteronderneming Alert Alarm. De Zweedse politie doet onderzoek, waarbij het incident wordt behandeld als een datalek en afpersing, zo laat de Zweedse publieke omroep SVT weten.

Op de eigen website meldt Verisure dat een ongeautoriseerde derde partij, bij een externe partner die de facturatie verzorgt, toegang heeft gekregen tot gegevens met betrekking tot Alert Alarm. Dit is een onderdeel van Verisure dat een alarmdienst voor woningen en appartementen biedt. Verdere details over het incident, zoals het soort gestolen gegevens, zijn niet gegeven. De Sweden Herald meldt dat de koers van Verisure na bekendmaking van het incident met zo'n vijf procent op de beurs van Stockholm is gedaald.