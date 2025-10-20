SDBN: websites meerdere politieke partijen plaatsten illegaal trackingcookies

Websites van meerdere politieke partijen plaatsten illegaal trackingcookies op de systemen van bezoekers, waardoor zonder toestemming gegevens van bezoekers werden verzameld en doorgestuurd naar derden, zo stelt de Stichting Data Bescherming Nederland (SDBN) op basis van eigen onderzoek. Verschillende partijen hebben toegezegd hun websites aan te passen. Twee partijen hebben niet op de waarschuwing van SDBN gereageerd, zo laat de stichting in een verstuurd persbericht weten.

Op 10 oktober waarschuwde de stichting Fvd, 50Plus, BBB, ChristenUnie, DENK, JA21 en NSC dat ze de privacywetgeving met betrekking tot het plaatsen van trackingcookies niet naleefden. Zo werden via trackingcookies en -pixels gegevens naar derde partijen gestuurd. De politieke partijen kregen van SDBN een week om hun website aan te passen. Vijf partijen, BBB, ChristenUnie, DENK, JA21 en NSC, zegden toe hun website aan te passen.

SDBN stelt dat alleen Forum voor Democratie en 50Plus nog geen actie hebben ondernomen en ook niet op de brief van de stichting hebben gereageerd. Bij FvD werd vastgesteld dat de site gebruikmaakt van YouTube-cookies. Bij het laden van de site worden de cookies automatisch ingesteld en gelezen, zelfs nadat alle cookies zijn geweigerd via de cookiebanner. De cookiebanner van 50Plus stelt de gebruiker niet in staat direct alle cookies te weigeren en stuurt data over de bezoeker naar Google Analytics, aldus SDBN.

Volgens de stichting is het gebruik van trackingcookies bijzonder zorgelijk wanneer het gaat om politieke websites, omdat de verzamelde gegevens kunnen wijzen op iemands politieke voorkeur, informatie die onder de AVG wordt aangemerkt als bijzondere persoonsgegevens en daarom extra bescherming vereist. "Met de naderende verkiezingen zullen mogelijk honderdduizenden kiezers de website bezoeken en zo controle over hun persoonsgegevens kunnen kwijtraken", merkt de stichting op. SDBN Nederland is een non-profit stichting die zich inzet voor privacy en drie massaclaims tegen Twitter/Mopub, Adobe en Amazon heeft lopen.