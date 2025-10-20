'76.000 WatchGuard-firewalls missen update voor kritiek RCE-lek'

Zo'n 76.000 Firebox-firewalls van leverancier WatchGuard, waarvan meer dan 1200 in Nederland, missen een beveiligingsupdate voor een kritieke kwetsbaarheid die remote code execution (RCE) mogelijk maakt. De patch is sinds 17 september beschikbaar. Dat meldt The Shadowserver Foundation op basis van een online scan naar kwetsbare systemen.

"De kwetsbaarheid raakt zowel de mobile user VPN met IKEv2 en de branch office VPN die van IKEv2 gebruikmaakt wanneer die met een dynamic gateway peer is geconfigureerd", aldus het beveiligingsbulletin dat een maand geleden verscheen. "Als de Firebox eerder was geconfigureerd met de mobile user VPN met IKEv2 of een branch office VPN gebruikmakend van IKEv2 naar een dynamic gateway peer, en beide configuraties zijn sindsdien verwijderd, kan die Firebox nog steeds kwetsbaar zijn als een branch office VPN naar een static gateway peer nog steeds geconfigureerd is."

De impact van het beveiligingslek, aangeduid als CVE-2025-9242, is op een schaal van 1 tot en met 10 beoordeeld met een 9.3. Hoewel een beveiligingsupdate al een maand beschikbaar is, blijken veel beheerders die nog niet te hebben geïnstalleerd. The Shadowserver Foundation is een stichting die geregeld onderzoek naar kwetsbare systemen doet. Voor het laatste onderzoek werd er gescand naar Firefox-firewalls die kwetsbaar voor CVE-2025-9242 zijn. Dit leverde 76.000 apparaten op. Het grootste deel daarvan bevindt zich in de Verenigde Staten, bijna 25.000. In Nederland werden 1224 kwetsbare firewalls geteld.