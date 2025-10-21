Grote Amazon-storing raakte duizenden websites en applicaties

De grote storing bij Amazon Web Services (AWS) gisteren raakte duizenden websites en applicaties, aldus de website Downdetector, dat online storingen bijhoudt. Amazon heeft aangegeven dat het een "post-event summary" over het incident zal publiceren. Gisteren waren allerlei AWS-services onbereikbaar, wat gevolgen had voor bedrijven, websites en applicaties die hiervan gebruikmaken. Het ging om populaire diensten en games zoals Signal, Snapchat en Fortnite, maar ook websites van banken, cryptobeurzen, overheden en het populaire platform Reddit.

Downdetector ontving tijdens de storing elf miljoen meldingen van gebruikers over niet werkende websites en diensten. De meldingen hadden betrekking op meer dan 2500 verschillende bedrijven. "Zoveel online diensten vertrouwen op derde partijen voor hun fysieke infrastructuur, en dit laat zien dat problemen ook bij de grootste van deze third-party providers zich kunnen voordoen", zegt hoogleraar Alan Woodward van de University of Surrey tegenover de BBC. "Kleine fouten, vaak gemaakt door mensen, kunnen grote en vergaande gevolgen hebben." Volgens Cori Crider van het Future of Technology Institute is het belangrijk dat bedrijven voor lokale aanbieders kiezen, in plaats van te vertrouwen op een handvol Amerikaanse techreuzen.

Amazon heeft via hetAWS Health Dashboard een korte samenvatting van het incident gegeven. De oorzaak lag in een dns-probleem bij regionale DynamoDB service endpoints. DynamoDB is een door AWS aangeboden managed NoSQL database service. Het probleem met DynamoDB raakte vervolgens ook andere AWS-services. Wat het dns-probleem veroorzaakte heeft Amazon nog niet laten weten. Het bedrijf zegt met een "post-event summary" over het incident te zullen komen.