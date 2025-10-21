Belgisch bedrijf berispt voor niet op tijd verwijderen e-mailaccount ex-werknemer

De Belgische privacytoezichthouder GBA heeft een Belgisch bedrijf berispt voor het niet op tijd afsluiten van het e-mailaccount en telefoonnummer van een ex-werknemer. De medewerker was meer dan tien jaar werkzaam voor het bedrijf, waaronder als gedelegeerd bestuurder. Na zijn ontslag in 2021 vraagt de man om zijn e-mailaccount en telefoonnummer af te sluiten en al zijn privéberichten van de afgelopen vijf maanden te verwijderen, waaronder voicemails, sms-berichten, WhatsApp-berichten en e-mails.

De voormalige werkgever laat weten dat de mailbox van de ex-werknemer spoedig zal worden afgesloten en dat het telefoonnummer aan de man toebehoort. In de praktijk blijkt dat het bedrijf het e-mailaccount pas na vijf maanden afsluit. Volgens de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) had het bedrijf dit binnen één tot drie maanden moeten doen. Door dat niet te doen heeft het bedrijf de AVG overtreden, aldus de privacytoezichthouder (pdf).

Ook wat betreft het telefoonnummer overtrad het bedrijf de AVG-beginselen van doelbinding en opslagbeperking, aldus de GBA. "Niet alleen bewaart de verweerder de communicatiegegevens zonder dat hiervoor nog het initiële doeleinde (professionele communicatie mogelijk maken) aanwezig is, vermits de professionele samenwerking is stopgezet. Maar daarnaast houdt de verweerder de communicatiegegevens ook nog voor een voor de klager onbekende duurtijd in zijn bezit." De man die in juli 2021 om het verwijderen van zijn gegevens vroeg krijgt hier pas op 12 februari van dit jaar bevestiging van.

In totaal komt de GBA tot het oordeel dat het niet nader genoemde bedrijf twaalf artikelen van de AVG heeft overtreden. Het bedrijf in kwestie bestaat op dit moment alleen nog als vennootschap en heeft geen operationele activiteiten meer. Ook genereert het geen inkomsten meer. De privacytoezichthouder oordeelt dan ook dat in de gegeven specifieke situatie een berisping voldoende is. "Een administratieve boete dient in deze specifieke feitelijke context geen doel."