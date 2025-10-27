X vraagt gebruikers om security key voor 2FA opnieuw te registreren

Socialmediaplatform X vraagt gebruikers die een security key voor tweefactorauthenticatie (2FA) gebruiken, zoals een Yubikey of passkey, om die opnieuw te registreren. Gebruikers die dit niet doen zullen vanaf de genoemde datum niet op hun account kunnen inloggen. Volgens X is de maatregel nodig om het domein twitter.com uit te faseren. Gebruikers kunnen hun bestaande security key opnieuw gebruiken.
Security keys maken gebruik van een protocol dat op standaard public key-cryprografie is gebaseerd. Een gebruiker die zijn security key voor een website wil gebruiken moet die eerst registreren. Tijdens het instellen registreert de gebruiker eerst een publieke sleutel van de security key. Bij het inloggen vraagt de website vervolgens om een cryptografische handtekening die bewijst dat de gebruiker de eigenaar is van de privésleutel die bij de publieke sleutel hoort. Hierdoor werkt de security key alleen op de website waarvoor die is geregistreerd.
Hoewel X.com inmiddels het domein is van X, zijn de security keys van gebruikers gekoppeld aan het domein twitter.com. X geeft aan dat het twitter.com wil uitfaseren en vraagt gebruikers nu hun security key opnieuw te registreren. De security key wordt dan gekoppeld aan het domein X.com. X zal accounts blokkeren waarvan de security key na 10 november niet opnieuw is geregistreerd. Gebruikers die op hun account willen inloggen moeten dan verplicht hun security key opnieuw registreren, een andere 2FA-methode kiezen of ervoor kiezen om helemaal geen 2FA te gebruiken.
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.