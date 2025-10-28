Google ontkent opnieuw groot datalek met Gmail-gebruikers

Google heeft voor de tweede keer in een aantal weken ontkend dat Gmail met een groot datalek te maken heeft gekregen. Verschillende media kwamen de afgelopen dagen met berichten waardoor het lijkt alsof de wachtwoorden van 183 miljoen Gmail-gebruikers zijn gestolen. De 183 miljoen genoemde e-mailadressen kwamen vorige week in het nieuws door datalekzoekmachine Have I Been Pwned.

Een onderzoeker had in logbestanden van infostealer-malware allerlei e-mailadressen en bijbehorende wachtwoorden gevonden die waren gebruikt voor het inloggen op online accounts. Infostealers zijn malware speciaal ontwikkeld voor het stelen van allerlei inloggegevens. De gestolen data wordt in een bestand verzameld en naar de aanvaller teruggestuurd. Een onderzoeker ontdekte deze data op internet en deelde ze met Have I Been Pwned. De 183 miljoen gecompromitteerde e-mailadressen werden vervolgens aan de datalekzoekmachine toegevoegd.

Het gaat hier echter niet alleen om Gmail-adressen en de betreffende data is ook niet afkomstig via een datalek bij Googles maildienst. De infostealer-malware steelt alle inloggegevens van accounts waar gebruikers op een besmet systeem op inloggen. In de berichtgeving van de afgelopen dagen wordt echter gesuggereerd dat Gmail met een datalek te maken heeft gekregen. "Berichten over een "Gmail-datalek dat miljoenen gebruikers raakt" kloppen niet", laat Google via X weten.

Een aantal weken geleden zag het techbedrijf zich ook al genoodzaakt om te reageren op online nieuwsberichten. Toen ging het over een vermeend groot beveiligingsprobleem bij Gmail dat er volgens Google ook niet was.