WordPress-sites aangevallen via kritieke kwetsbaarheid in plug-in Freeio

WordPress-sites worden actief aangevallen via een kritieke kwetsbaarheid in de plug-in Freeio, zo laat securitybedrijf Wordfence weten. Freeio is een plug-in waarmee WordPress-sites zijn te veranderen in een "marktplaats voor freelancers". Zo kunnen werkgevers projecten plaatsen en freelancers accounts aanmaken om daarop te reageren. Het gaat om een betaalde plug-in die meer dan zeventienhonderd is aangeschaft.
De registratiefunctie van de plug-in bevatte een kritieke kwetsbaarheid, aangeduid als CVE-2025-11533. Een ongeauthenticeerde aanvaller kan tijdens de registratie opgeven met welke rol hij zich op de website wil registreren. Zo is het mogelijk voor aanvallers om zich als administrator te registreren en controle over de website te krijgen. De impact van het beveiligingslek is op een schaal van 1 tot en met 10 beoordeeld met een 9.8.
De ontwikkelaars van de plug-in kwamen op 9 oktober met een beveiligingsupdate. Wordfence maakte het bestaan van de kwetsbaarheid op 10 oktober bekend en op dezelfde dag werden de eerste aanvallen waargenomen. Omdat het om een betaalde plug-in gaat is onbekend hoeveel WordPress-sites nog kwetsbaar zijn. Beheerders worden dan ook opgeroepen om de laatste versie van de plug-in te installeren en te controleren of er geen ongeautoriseerde administrator-accounts zijn aangemaakt.
