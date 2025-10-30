Klacht tegen Ierland over aanstelling van Meta-lobbyist als privacytoezichthouder

De Ierse burgerrechtenbeweging ICCL (Irish Council for Civil Liberties) heeft bij de Europese Commissie een formele klacht tegen Ierland ingediend. Aanleiding is het aanstellen van een voormalig Meta-lobbyist als commissaris bij de Ierse privacytoezichthouder DPC. Volgens de ICCL is het de vraag of het selectieproces wel eerlijk was en heeft Ierland de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van het proces onvoldoende gewaarborgd. Zo zouden meerdere erkende experts op de functie hebben gesolliciteerd, maar uiteindelijk niet voor de "shortlist" zijn geselecteerd.

"Europese wetgeving vereist niet alleen dat onafhankelijke toezichthouders onpartijdig en onafhankelijk zijn, maar ook boven elke verdenking van partijdigheid zijn verheven", aldus de ICCL. De burgerrechtenbeweging stelt dat het selectiepanel dat de keuze voor de Meta-lobbyist maakte over onvoldoende expertise beschikte. Het enige panellid met enige expertise is een "big tech advocaat", zo berichtte Politico onlangs.

"Het resultaat was de aanstelling van iemand die geen technische, juridische of onderzoeksexpertise heeft. Integendeel, de aangestelde persoon was in haar vorige rol aan het lobbyen tegen het goed beschermen van persoonlijke data en de doelen van de Ierse privacytoezichthouder", laat de ICCL verder weten. De beweging voegt toe dat de voormalige Meta-lobbyist waarschijnlijk contractueel gebonden is om op geen enkele manier kritiek op Meta te uiten.

De DPC is de leidende privacytoezichthouder voor grote techbedrijven zoals Meta, Google en Apple, omdat die in Ierland hun hoofdkantoor hebben. De toezichthouder wordt vaak verweten op de hand van bigtechbedrijven te zijn. Iets wat de Ierse toezichthouder altijd heeft ontkend. Boetes die de DPC wegens AVG-overtredingen oplegt aan techbedrijven zijn echter al herhaaldelijk door de andere Europese privacytoezichthouders als ontoereikend beoordeeld, waarop die de DPC dwongen om tot een nieuw boetebesluit te komen.

De ICCL benoemt dat ook in haar brief aan de Europese Commissie. De beweging schrijft dat de aanstelling van de voormalige Meta-lobbyist de positie van de Ierse privacytoezichthouder verder in twijfel trekt, maar ook als signaal voor de tech-industrie kan dienen dat ze van de Ierse overheid ongestoord hun gang mogen gaan. De ICCL roept Brussel dan ook op om in te grijpen.