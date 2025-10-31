Denemarken schrapt plan voor verplichte chatcontrole, maar wil wel leeftijdsverificatie

EU-voorzitter Denemarken heeft het plan voor de invoering van verplichte chatcontrole geschrapt, maar is nog steeds voorstander van online leeftijdsverificatie en andere maatregelen die een bedreiging voor de online vrijheid vormen, zo stelt Patrick Breyer van de Duitse Piratenpartij. Hij vindt dat er dan ook nog het nodige aan het voorstel van de Denen moet worden gedaan.

De Europese Commissie wil een wet invoeren waardoor chatdiensten en andere providers verplicht worden om alle berichten van hun gebruikers te controleren. Europese wetgeving vindt plaats via een trialoog, waarbij de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad van Ministers onderhandelen over wetgevende voorstellen. Het Europees Parlement zag het voorstel van de Europese Commissie voor chatcontrole niet zitten en kwam met een eigen voorstel, waar nog steeds kritiek op is, maar wat end-to-end versleutelde diensten uitzondert.

Binnen de EU-lidstaten is nog altijd geen positie ingenomen. Omdat er onvoldoende voorstemmers waren heeft geen van de vorige EU-voorzitters hun voorstel over chatcontrole in stemming gebracht. Sinds 1 juli is Denemarken de EU-voorzitter en het land kwam meteen met een nieuw voorstel dat onder andere verplichte detectie bevat. Bovendien kan ook met betrekking tot nieuw materiaal op grond van dit voorstel een verplicht detectiebevel aan chatdiensten worden gegeven. Na een golf van protesten besloot ook Denemarken het voorstel niet in stemming te brengen.

De EU-voorzitter is nu van plan om het onderdeel dat online diensten kan verplichten tot het invoeren van chatcontrole te schrappen. De vlag kan echter nog niet uit, aldus Breyer. Providers kunnen namelijk nog steeds zelf chatcontrole invoeren, wat tot massasurveillance leidt. Een ander onderdeel van het Deense voorstel verbiedt kinderen onder de 16 jaar om populaire apps uit appstores te installeren, om hen zo "tegen grooming te beschermen". Volgens Breyer gaat het dan om apps zoals WhatsApp, Snapchat, Telegram, X, Instagram, TikTok en Facebook en games zoals FIFA, Minecraft, GTA, Call of Duty en Roblox.

Een ander onderdeel waar Breyer zich zorgen over maakt verplicht aanbieders van communicatiediensten, waarbij er een risico is op misbruik, om verplichte leeftijdsverificatie uit te voeren. "Volgens Artikel 4 (3) kunnen gebruikers niet meer anonieme e-mail- of chataccounts aanmaken of anoniem chatten, aangezien ze een identiteitsbewijs of hun gezicht moeten aanbieden, waardoor ze te identificeren zijn", waarschuwt de politicus. Hij stelt dat dit onder andere een belemmering kan zijn voor klokkenluiders, politieke activiteiten en mensen die anoniem met de media willen spreken.

Breyer is blij met het nieuwe Deense voorstel omdat het geen verplichte chatcontrole meer bevat, maar benadrukt dat het nog het nodige werk vereist. Daarnaast is hij bang dat de meerderheid van de EU-landen, die voor de invoering van chatrcontrole waren, waarschijnlijk vindt dat het nieuwe voorsteel te ver gaat.