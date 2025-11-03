Bsn-nummers inwoners Schiermonnikoog gestolen bij ransomware-aanval

Bsn-nummers, namen en adresgegevens van inwoners van Schiermonnikoog en eigenaren van een recreatiewoning op het eiland zijn gestolen bij een ransomware-aanval op de Friese afvalverwerker Omrin, zo heeft de gemeente bekendgemaakt. Tevens zijn ook RSIN-nummers, gebruikt om gegevens uit te wisselen met (overheids)organisaties, en adresgegevens van bedrijven, door de criminelen achter de aanval buitgemaakt.

Omrin meldde op 13 oktober dat het slachtoffer was geworden van een ransomware-aanval. Daardoor zag de afvalverwerker zich genoodzaakt om verschillende kringloopwinkels te sluiten. Ook was de klantenservice telefonisch niet bereikbaar en waren er problemen met de Afvalapp. Inmiddels zijn de kringloopwinkels weer open, is de klantenservice weer telefonisch bereikbaar en werkt ook de Afvalapp weer naar behoren.

"Op 30 oktober is door cyberbeveiligingsspecialisten ontdekt dat er een bestand met persoonsgegevens van inwoners van de gemeente Schiermonnikoog, gegevens van eilander bedrijven en van eigenaren van recreatiewoningen op Schiermonnikoog onderdeel is van de aanval", zo meldt de afvalverwerker op de eigen website. Slachtoffers ontvangen komende week een brief over de situatie en de mogelijke gevolgen daarvan.

Op de website van de gemeente Schiermonnikoog is inmiddels meer informatie gepubliceerd. Daarin stelt de gemeente dat er ook bsn-nummers van inwoners en eigenaren van een recreatiewoning op het eiland zijn gestolen. Volgens de gemeente zijn bsn-nummers voor een bedrijf als Omrin niet nodig voor de uitoefening van werkzaamheden. "Het bestand dat met Omrin is gedeeld bevatte meer gegevens dan noodzakelijk", concludeert de gemeente.

Slachtoffers van het datalek worden onder andere gewaarschuwd voor identiteitsfraude. "Met een combinatie van naam, adresgegevens en een BSN kunnen kwaadwillenden zich voordoen als de betrokkenen, bijvoorbeeld bij het openen van rekeningen of het aanvragen van diensten." Op de vraag hoe het zit met de aansprakelijkheid laat de gemeente het volgende weten: "Zolang het onderzoek nog gaande is, ligt de prioriteit in het achterhalen van de buitgemaakte persoonsgegevens. Aansprakelijkheid is voor nu nog geen onderwerp van gesprek." Hoe de ransomware-aanval bij Omrin kon plaatsvinden is niet bekendgemaakt. Eerder waarschuwde ook de gemeente Het Hogeland inwoners voor een datalek bij de afvalverwerker.