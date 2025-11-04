Nieuws
image

WordPress-sites aangevallen via kritiek beveiligingslek in plug-in Post SMTP

dinsdag 4 november 2025, 09:37 door Redactie, 0 reacties

WordPress-sites worden actief aangevallen via een kritieke kwetsbaarheid in de plug-in Post SMTP. Een beveiligingsupdate is sinds een aantal dagen beschikbaar, maar zo'n tweehonderdduizend websites hebben die niet geïnstalleerd. Post SMTP is een plug-in waarmee het mogelijk is om een SMTP-mailer in WordPress in te stellen voor het versturen van e-mail. Meer dan 400.000 websites op internet maken er gebruik van.

De kwetsbaarheid in de plug-in (CVE-2025-11833) zorgt ervoor dat een ongeauthenticeerde aanvaller op afstand elke gelogde e-mail kan lezen, waaronder e-mails met een link voor het resetten van wachtwoorden. Een aanvaller kan zo eerst een wachtwoordreset voor de administrator van de website aanvragen en vervolgens de verstuurde e-mail in de logbestanden lezen. Met de resetlink kan de aanvaller vervolgens een ander wachtwoord voor het admin-account instellen en zo de website overnemen.

De impact van de kwetsbaarheid is op een schaal van 1 tot en met 10 beoordeeld met een 9.8. De ontwikkelaars van de plug-in kwamen op 29 oktober met een beveiligingsupdate. Volgens cybersecuritybedrijf Wordfence maken aanvallers sinds 1 november misbruik van het beveiligingslek. Cijfers van WordPress.org laten zien dat zo'n tweehonderdduizend websites de update nog niet hebben geïnstalleerd.

Nog geen reacties
Reageren
Ondersteunde bbcodes
Bold: [b]bold text[/b]
Italic: [i]italic text[/i]
Underline: [u]underlined text[/u]
Quote: [quote]quoted text[/quote]
URL: [url]https://www.security.nl[/url]
Config: [config]config text[/config]
Code: [code]code text[/code]

Je bent niet en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.

Zoeken
search
Certified Secure