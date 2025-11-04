Apple komt met updates voor meerdere privacylekken in iOS en macOS

Apple heeft beveiligingsupdates uitgebracht voor meerdere kwetsbaarheden in iOS en macOS, waarvan een groot aantal privacygerelateerd is. Via een aantal van de beveiligingslekken kunnen apps op het systeem onder andere toegang tot gevoelige gebruikersdata krijgen, aldus de uitleg van Apple. Details om wat voor soort informatie het gaat is niet gegeven.

Daarnaast zijn ook verschillende kwetsbaarheden verholpen waardoor apps op het systeem gebruikers kunnen fingerprinten en volgen. Verder is er een lek gepatcht dat ervoor zorgt dat een app het camerabeeld kan zien voordat de camerapermissie is gegeven. Tevens zijn verschillende kwetsbaarheden opgelost waardoor een aanvaller met fysieke toegang tot een apparaat "restricted content" of "sensitive user information" op het vergrendelde scherm kan bekijken. Om welke data het dan precies gaat laat Apple niet weten. Een ander lek zorgt ervoor dat op een vergrendeld systeem gevoelige informatie via keyboard suggesties kan lekken.

Een beveiligingslek in de Mail-app zorgt ervoor dat remote content wordt geladen, ook als de 'load remote images' optie staat uitgeschakeld. Op deze manier zouden gebruikers via trackingpixels in e-mail kunnen worden gevolgd. Verder zorgt een kwetsbaarheid in Safari ervoor dat apps bepaalde privacyinstellingen van de browser kunnen omzeilen. Apple heeft ook een lek gedicht waardoor apps kunnen achterhalen welke andere apps op het systeem zijn geïnstalleerd. Een ander beveiligingslek maakt het mogelijk voor een aanvaller met fysieke toegang tot een apparaat om de "Stolen Device Protection" uit te schakelen.

Voor gebruikers van macOS zijn macOS Tahoe 26.1, macOS Sequoia 15.7.2 en macOS Sonoma 14.8.2 beschikbaar. Eigenaren van een iPhone of iPad kunnen updaten naar iOS en iPadOS 26.1.