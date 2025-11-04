Nieuws
Minister: brede steun onder landen voor invoering Europese bewaarplicht

dinsdag 4 november 2025, 13:19 door Redactie, 7 reacties

Er is brede steun onder EU-landen voor het invoeren van een Europese bewaarplicht, zo stelt demissionair minister Van Oosten van Justitie en Veiligheid. Halverwege oktober kwam de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ) bijeen, waar onder andere een Europese bewaarplicht werd besproken. Elf jaar geleden werd de richtlijn dataretentie, waardoor de telecomgegevens van burgers voor maanden of jaren mochten worden opgeslagen, door het Europese Hof van Justitie ongeldig verklaard. Nu wil de Europese Commissie onderzoeken of een Europabrede bewaarplicht weer kan worden ingevoerd.

Het plan voor een nieuwe bewaarplicht werd mede geadviseerd door de High-Level Group (HLG) 'Going Dark', die de Europese Commissie oprichtte. Deze groep bestaat uit afgevaardigden van nationale opsporingsdiensten met als doel het bespreken van 'toegang tot data voor effectieve rechtshandhaving'. De adviesgroep publiceerde vorig jaar een rapport waarin werd gesteld dat opsporingsdiensten toegang tot versleutelde data moeten kunnen krijgen. Zo werd gepleit voor het invoeren van encryptie-backdoors en een nieuwe Europese bewaarplicht.

Het demissionaire kabinet is voorstander van een Europese bewaarplicht. "Op het gebied van dataretentie acht het kabinet geharmoniseerde dataretentie regelgeving nodig, gezien de sterk uiteenlopende wetgeving in de lidstaten, om de door de Commissie en HLG genoemde rechtsongelijkheid die is ontstaan in het beschermingsniveau van EU-burgers en bedrijven aan te pakken en de retentie van gegevens ten behoeve van de strafrechtspleging onder strenge voorwaarden mogelijk te maken", zo staat in een 'Fiche' met de titel "Routekaart rechtmatige en effectieve toegang tot data ten behoeve van de opsporing".

Wanneer Brussel een nieuw wetsvoorstel presenteert ontvangt de Tweede Kamer vaak een fiche, met een samenvatting over de inhoud van het voorstel en de mogelijke gevolgen hiervan voor Nederland. Ook andere EU-landen zijn voorstander van het plan. "Er bestaat brede steun voor verdere stappen richting geharmoniseerde EU-regels, aangezien de huidige versnippering van nationale kaders belemmerend werkt voor zowel autoriteiten als providers, en ook de opsporing zich moet aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen", aldus minister Van Oosten.

De bewindsman voegt toe dat de precieze invulling afhankelijk is van de impactbeoordeling die de Europese Commissie laat uitvoeren. De resultaten daarvan worden begin volgend jaar verwacht. "Ook werd gewezen op de toenemende uitdagingen rond toegang tot real-time informatie en encryptie, waarvoor de Commissie mogelijke oplossingen zal verkennen", laat minister Van Oosten verder in een verslag over het laatste JBZ-overleg weten. Europese burgers hebben via een online impactbeoordeling van de Europese Commissie felle kritiek op het plan geuit.

Reacties (7)
Vandaag, 13:37 door Anoniem
Mooi ! Edoch, eerst maar eens zelf het goede voorbeeld geven met de SMS-jes van Rutte, die Leyer en al die andere praatjesmakers!

Er is dan ook helemaal geen brede steun onder landen maar alleen onder die ongekozen gluipers. Want ook demissionair zijn betekend dat je niet langer gekozen bent !
Vandaag, 13:38 door Anoniem
Het demissionaire kabinet is voorstander van een Europese bewaarplicht.

Er is brede steun onder EU-landen voor het invoeren van een Europese bewaarplicht, zo stelt demissionair minister Van Oosten van Justitie en Veiligheid.

Europese burgers hebben via een online impactbeoordeling van de Europese Commissie felle kritiek op het plan geuit.

En dan maar verbaasd zijn dat burgers politici en politiek steeds minder vertrouwen.
Dat de kloof steeds groter wordt.

Tijd voor een referendum.
Vandaag, 13:42 door Anoniem
Het demissionaire kabinet is voorstander van een Europese bewaarplicht.
Gelukkig zijn ze bijna weg. Of de volgende beter zijn??
Graag zoveel mogelijk data van burgers bewaren, dan kunnen we nog eens wat tegen ze gebruiken. Overgoten met een sausje van 'zwart geld', 'kinder porno' of wat op dat moment hip is. En uiteraard met boterzachte waarborgen die niet te controleren zijn en na een jaar of wat worden aangepast, want het is elke keer zo'n gedoe.
Vandaag, 13:42 door VM
Deze claim van "brede steun" moet wel genuanceerd worden bekeken.

Het gaat specifiek om steun onder regeringen van lidstaten (vooral die met een prioriteit op strafrechtspleging en cross-border opsporing, zoals Nederland), en minder om een consensus in de bredere EU-context. De Raad (vertegenwoordigd door ministers) toont inderdaad interesse in verdere stappen, maar dit is geen unaniem akkoord – en al helemaal niet gesteund door het Europees Parlement, privacytoezichthouders of de civiele samenleving.
Vandaag, 13:46 door Anoniem
Going Dark groep: We willen iets dat al eerder door het EUHvJ onwettig verklaard is opnieuw invoeren...

Mijn commentaar op de plannen: Ooit van katvangers gehoord? VPN? TOR? Anonieme mobieltjes? Tweedehands (gestolen) telefoons?
Vandaag, 13:52 door majortom
Europese burgers hebben via een online impactbeoordeling van de Europese Commissie felle kritiek op het plan geuit.
Maar dit doet blijkbaar niet ter zake. De mening van de burgers is ondergeschikt aan de lobby. Hetzelfde geldt voor internetconsulaties in Nederland: men doet net of de mening van de samenleving wordt gerespecteerd, vervolgens wordt er niets mee gedaan (niet eens een reflectie op deze meningen oid), en wordt eea gewoon ingevoerd. Volstrekt zinloos om als burger aan deze poppenkast nog mee te doen
Vandaag, 13:56 door Anoniem
onder strenge voorwaarden
Ik heb al heel wat wetgeving gezien "onder strenge voorwaarden", maar dat bleek later de koevoet te zijn om de deur in zijn geheel open te breken. Het zelfde geldt voor de sleepwet. Oorspronkelijk bedoeld om terroristen te vangen, maar nu wordt iedereen gevolgd zonder dat men iets met terrorisme te maken heeft. En dan hebben we het nog niet over de function creep van de ANPR-camera's. Ook oorspronkelijk bedoeld inzake misdaadbestrijding, maar nu wordt heel automobilist Nederland door ANPR gevolgd en kijkt de Berlastingdienst ook even mee.

Als ze eenmaal de deur open krijgen, dan raak je ze nooit meer kwijt.
