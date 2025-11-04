Minister: brede steun onder landen voor invoering Europese bewaarplicht

Er is brede steun onder EU-landen voor het invoeren van een Europese bewaarplicht, zo stelt demissionair minister Van Oosten van Justitie en Veiligheid. Halverwege oktober kwam de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ) bijeen, waar onder andere een Europese bewaarplicht werd besproken. Elf jaar geleden werd de richtlijn dataretentie, waardoor de telecomgegevens van burgers voor maanden of jaren mochten worden opgeslagen, door het Europese Hof van Justitie ongeldig verklaard. Nu wil de Europese Commissie onderzoeken of een Europabrede bewaarplicht weer kan worden ingevoerd.

Het plan voor een nieuwe bewaarplicht werd mede geadviseerd door de High-Level Group (HLG) 'Going Dark', die de Europese Commissie oprichtte. Deze groep bestaat uit afgevaardigden van nationale opsporingsdiensten met als doel het bespreken van 'toegang tot data voor effectieve rechtshandhaving'. De adviesgroep publiceerde vorig jaar een rapport waarin werd gesteld dat opsporingsdiensten toegang tot versleutelde data moeten kunnen krijgen. Zo werd gepleit voor het invoeren van encryptie-backdoors en een nieuwe Europese bewaarplicht.

Het demissionaire kabinet is voorstander van een Europese bewaarplicht. "Op het gebied van dataretentie acht het kabinet geharmoniseerde dataretentie regelgeving nodig, gezien de sterk uiteenlopende wetgeving in de lidstaten, om de door de Commissie en HLG genoemde rechtsongelijkheid die is ontstaan in het beschermingsniveau van EU-burgers en bedrijven aan te pakken en de retentie van gegevens ten behoeve van de strafrechtspleging onder strenge voorwaarden mogelijk te maken", zo staat in een 'Fiche' met de titel "Routekaart rechtmatige en effectieve toegang tot data ten behoeve van de opsporing".

Wanneer Brussel een nieuw wetsvoorstel presenteert ontvangt de Tweede Kamer vaak een fiche, met een samenvatting over de inhoud van het voorstel en de mogelijke gevolgen hiervan voor Nederland. Ook andere EU-landen zijn voorstander van het plan. "Er bestaat brede steun voor verdere stappen richting geharmoniseerde EU-regels, aangezien de huidige versnippering van nationale kaders belemmerend werkt voor zowel autoriteiten als providers, en ook de opsporing zich moet aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen", aldus minister Van Oosten.

De bewindsman voegt toe dat de precieze invulling afhankelijk is van de impactbeoordeling die de Europese Commissie laat uitvoeren. De resultaten daarvan worden begin volgend jaar verwacht. "Ook werd gewezen op de toenemende uitdagingen rond toegang tot real-time informatie en encryptie, waarvoor de Commissie mogelijke oplossingen zal verkennen", laat minister Van Oosten verder in een verslag over het laatste JBZ-overleg weten. Europese burgers hebben via een online impactbeoordeling van de Europese Commissie felle kritiek op het plan geuit.