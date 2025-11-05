Nieuws
image

Schiermonnikoog deelde onbedoeld BSN-nummers inwoners met afvalbedrijf

woensdag 5 november 2025, 17:25 door Redactie, 2 reacties

De gemeente Schiermonnikoog heeft onbedoeld een bestand met de BSN-nummers van alle inwoners en eigenaren van een recreatiewoning gedeeld met afvalbedrijf Omrin. Het bestand kwam onlangs in handen van criminelen die wisten in te breken op systemen van het bedrijf. "Er is door ons een bestand gedeeld met te veel informatie”, laat de burgemeester van Schiermonnikoog tegenover de Leeuwarder Courant weten. Eerder had de gemeente al gemeld dat het met Omrin gedeelde bestand meer gegevens dan noodzakelijk bevatte.

Het bestand was bedoeld om mensen te informeren over nieuwe tags voor de ondergrondse containers op het eiland. Omrin had daarvoor namen en adressen nodig. Het bestand bevatte echter ook de burgerservicenummers van iedere individuele bewoner. "Dit had nooit mogen gebeuren”, stelt de burgemeester. "Het is gewoon supervervelend. Maar dat de gegevens zijn gedeeld is niet zo erg, het is pas erg als iemand er misbruik van maakt."

Omrin laat in een reactie aan de Leeuwarder Courant weten dat er destijds contact is geweest met de gemeente en het bestand is aangepast. "Maar we balen dat het nog op de gehackte schijf stond", aldus een verklaring van het afvalbedrijf. De BSN-nummers werden in 2024 door een gemeenteambtenaar naar Omrin gestuurd. Er werd daarna geen melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens gedaan. Volgens de burgemeester is er geen sprake van een datalek. Wel doet een privacyexpert binnen de gemeente onderzoek naar het voorval.

Omrin meldde op 13 oktober dat het slachtoffer was geworden van een ransomware-aanval. Daardoor zag de afvalverwerker zich genoodzaakt om verschillende kringloopwinkels te sluiten. Ook was de klantenservice telefonisch niet bereikbaar en waren er problemen met de Afvalapp. Inmiddels zijn de kringloopwinkels weer open, is de klantenservice weer telefonisch bereikbaar en werkt ook de Afvalapp weer naar behoren. Bij de aanval werden ook persoons- en bedrijfsgegevens buitgemaakt.

Vandaag, 17:27 door Anoniem
En zo is het in eens weer heel anders worden....
Vandaag, 18:22 door VM - Bijgewerkt: Vandaag, 18:28
De BSN-nummers werden in 2024 door een gemeenteambtenaar naar Omrin gestuurd. Er werd daarna geen melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens gedaan. Volgens de burgemeester is er geen sprake van een datalek.
Er was wél sprake van een datalek. Volgens de AVG is een BSN een persoonsgegeven dat binnen 72 uur gemeld moet worden als deze gelekt wordt. Dat Schiermonnikoog 950 inwoners heeft, verandert dit niets aan de zaak.
