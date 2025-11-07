Nieuws
Politie waarschuwt voor nepmails over zogenaamde arrestatieprocedure

vrijdag 7 november 2025, 10:23 door Redactie, 1 reacties

De politie heeft vandaag een waarschuwing gegeven voor nepmails die namens de Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies (LO) lijken te zijn verstuurd. In het bericht wordt gesteld dat er een onderzoek naar de ontvanger van de e-mail is ingesteld wegens seksueel strafbare feiten "die digitaal en grensoverschrijdend zijn gepleegd". Daarnaast loopt er volgens de nepmail ook een arrestatiebevel tegen de ontvanger.

Vervolgens wordt de ontvanger gevraagd om zoveel mogelijk informatie te verstrekken die nodig zou zijn om eventuele sancties te kunnen beoordelen. "Dit is een nepbericht en maakt onderdeel uit van een phishingcampagne. Wanneer u deze e-mail ontvangt, verwijder deze dan direct en maak melding bij de Fraudehelpdesk", aldus het advies van de politie. Er is inmiddels een onderzoek gestart naar de herkomst van de mail. Daarnaast stelt de politie dat het nooit op deze manier contact opneemt met burgers en alleen communiceert via e-mailadressen die eindigen met @politie.nl.

Reacties (1)
Vandaag, 10:53 door Named
En zo meteen komen die emails dan van "opsporingsdienst@politle.nl" en gebruiken ze een andere smoes.
Nu zou ik hier zelf niet zo snel in trappen, maar genoeg mensen zouden dat wel doen. (Geheel begrijpelijk, helaas)

Ik hoop dat de pakkans van dit soort oplichting/phishing omhoog gaat zodat het minder voorkomt.

Maar de uiteindelijke kwetsbaarheid is dat echt-of-nep momenteel afhangt van de juiste spelling van het domein.
Niet iedereen is tech-bewust genoeg om te realiseren dat "politle.nl" een heel andere eigenaar heeft dan "politie.nl".
Het onderliggende principe van domeinnamen is prima, maar ik denk dat er een extra laag van identiteit overheen moet.

Je zou bijvoorbeeld email adressen kleurtjes kunnen geven op basis van geverifieerde identiteit.
Email adressen van de overheid krijgen dan een blauw kleurtje, banken krijgen een groen kleurtje, etc.
En je kan ook een kleurtje geven als je in het verleden wel eens een mail hebt gestuurd naar dat email adres.
