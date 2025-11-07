Politie waarschuwt voor nepmails over zogenaamde arrestatieprocedure

De politie heeft vandaag een waarschuwing gegeven voor nepmails die namens de Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies (LO) lijken te zijn verstuurd. In het bericht wordt gesteld dat er een onderzoek naar de ontvanger van de e-mail is ingesteld wegens seksueel strafbare feiten "die digitaal en grensoverschrijdend zijn gepleegd". Daarnaast loopt er volgens de nepmail ook een arrestatiebevel tegen de ontvanger.

Vervolgens wordt de ontvanger gevraagd om zoveel mogelijk informatie te verstrekken die nodig zou zijn om eventuele sancties te kunnen beoordelen. "Dit is een nepbericht en maakt onderdeel uit van een phishingcampagne. Wanneer u deze e-mail ontvangt, verwijder deze dan direct en maak melding bij de Fraudehelpdesk", aldus het advies van de politie. Er is inmiddels een onderzoek gestart naar de herkomst van de mail. Daarnaast stelt de politie dat het nooit op deze manier contact opneemt met burgers en alleen communiceert via e-mailadressen die eindigen met @politie.nl.