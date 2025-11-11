Mozilla neemt aanvullende maatregelen tegen browser fingerprinting

Mozilla neemt in zijn webbrowser Firefox aanvullende maatregelen tegen browser fingerprinting. Deze methode maakt het mogelijk een gebruiker te volgen zonder dat hiervoor cookies nodig zijn. Door meer informatie over het systeem van gebruikers af te schermen wil Mozilla het voor onbevoegden moeilijker maken een gebruiker te volgen.

Bij browser fingerprinting wordt een digitale identiteit van een gebruiker gecreëerd door allerlei details over het systeem van de gebruiker te verzamelen. Denk hierbij aan de ingestelde tijdzone en hardwarematige kenmerken. Hierdoor ontstaat een soort vingerafdruk waarmee gebruikers kunnen worden geïdentificeerd wanneer zij een website bezoeken, ook indien zij een nieuwe browsersessie starten. Mozilla meldt dat gebruikers zo maandenlang kunnen worden gevolgd.

Mozilla neemt al langer maatregelen om browser fingerprinting tegen te gaan. Naast het blokkeren van trackers gaat het onder meer om het afschermen van gegevens met betrekking tot je systeem, zoals de wijze waarop de GPU afbeeldingen weergeeft en welke lettertypes op een systeem zijn geïnstalleerd.

Hier zijn de afgelopen tijd aanvullende maatregelen aan toegevoegd. Denk daarbij aan het afschermen van het aantal cores dat de CPU heeft, het aantal vingers dat een touchscreen gelijktijdig kan registreren en de afmetingen van het dock of de taakbalk. Een overzicht van alle wijzigingen is hier te vinden.