Internetconsultatie van ministeriële regelingen Cyberbeveiligingswet en Wwke van start

De internetconsultatie van de ministeriële regeling onder de Cyberbeveiligingswet is gestart. Ook de consultatie van de ministeriële regeling onder de Wet weerbaarheid kritieke entiteiten (Wwke) gaat binnenkort van start. De consultaties bieden de mogelijkheid te reageren op de conceptteksten van de ministeriële regelingen.

De Cyberbeveiligingswet is de omzetting van de Europese NIS2-richtlijn in nationale wetgeving. De NIS2 moet de weerbaarheid van de lidstaten van de Europese Unie (EU) versterken door er voor te zorgen dat organisaties voldoende weerbaar zijn tegen diverse dreigingen. De Wwke betreft de omzetting van de CER-richtlijn over de weerbaarheid van kritieke entiteiten in nationale wetgeving.

In wetten en algemene maatregelen van bestuur (amvb's) zijn de hoofdlijnen en algemene verplichtingen vastgelegd. Ministeriële regelingen bevatten meer gedetailleerde, sectorspecifieke bepalingen.

Deze week leggen de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Infrastructuur en Waterstaat (I&W), Economische Zaken (EZ), Klimaat en Groene Groei (KGG), Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hun ministeriële regelingen onder Cyberbeveiligingswet ter consultatie voor. Ook de ministeriële regelingen onder de Wwke volgen op korte termijn.

Op het moment van dit schrijven is de regeling onder de Cyberbeveiligingswet ter consultatie voorgelegd door het ministerie van I&W. Door het ministerie van KGG is zowel de regeling onder de Cyberbeveiligingswet als de regeling onder de Wwke ter consultatie voorgelegd.

De consultatieperiode loopt tot en met 21 december 2025.