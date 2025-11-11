Bierleveringen Asahi nog altijd ernstig verstoord door cyberaanval

Brouwerij Asahi Group Holdings kampt nog altijd met de gevolgen van een ransomware-aanval die een maand geleden de interne systemen van het bedrijf platlegde. Het bedrijf moet hierdoor bestellingen en leveringen handmatig afhandelen. Het aantal leveringen ligt hierdoor op slechts 10% van het normale niveau, meldt een woordvoerder aan Bloomberg.

De problemen komen op een ongunstig moment voor Asahi. December is traditioneel de drukste maand voor het bedrijf. Niet alleen wordt er in de maand veel bier gedronken, ook is bier vaak onderdeel van geschenkpakketten die in december worden weggegeven.

Concurrenten profiteren van de problemen bij Asahi. Zo vervangen Kirin Holdings, Suntory en Sapporo inmiddels Asahi’s tapinstallaties en gemerkte glazen bij horecagelegenheden. Dit kan ook op de lange termijn impact hebben op Asahi en het herstel van het bedrijf bemoeilijken. Uit gegevens van de Nikkei blijkt dat Kirin, Asahi heeft ingehaald als marktleider in de Japanse detailhandel.

Asahi had op 12 november de kwartaalcijfers over het derde kwartaal moeten publiceren. Deze publicatie is echter uitgesteld vanwege vertragingen in de afwikkeling van transacties en problemen met het toegankelijk maken van financiële gegevens. Analist Euan Mcleish van Sanford C Bernstein heeft eind oktober zijn verwachtingen voor de financiële resultaten van Asahi in het vierde kwartaal verlaagd naar een verlies van 15 miljard Yen, omgerekend 84,2 miljoen euro. Dit onder meer door de directe kosten van de verstoring en marketingkosten die het bedrijf moet maken om marktaandeel terug te winnen.