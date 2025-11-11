AP waarschuwt ruim 200 websites over onjuiste cookiebanners

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft meer dan tweehonderd websites gewaarschuwd vanwege een onjuiste of misleidende cookiebanner. Ongeveer driekwart van deze websites heeft de banner inmiddels aangepast. Tegen de overige partijen worden handhavingsmaatregelen genomen.

Sinds april 2025 controleert de toezichthouder structureel of Nederlandse websites op de juiste manier toestemming vragen voor het plaatsen van trackingcookies. Dergelijke cookies mogen alleen worden geplaatst wanneer een bezoeker daar vrijwillig en op basis van duidelijke en juiste informatie mee instemt. Trackingcookies maken het mogelijk om bezoekers langdurig te volgen, profielen op te bouwen en hun gedrag te voorspellen.

Volgens Monique Verdier, vicevoorzitter van de AP, is het doel van de waarschuwingen om organisaties te helpen hun cookiebanners te verbeteren. ‘Met onze waarschuwingen helpen we organisaties om hun cookiebanner te verbeteren. Maar wie ook na een waarschuwing niets verandert, kan een onderzoek of zelfs een boete verwachten. Mensen moeten echt vrij kunnen kiezen of ze gevolgd willen worden. De eenvoudigste manier om dat te respecteren, is géén volgsoftware gebruiken. Dan is er ook geen cookiebanner nodig. Waar organisaties wel volgsoftware inzetten, moeten ze zich strikt aan de regels houden en bezoekers eerlijk en duidelijk informeren,’ aldus Verdier.