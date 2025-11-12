Synology dicht kritiek lek in BeeStation OS

Synology heeft een kwetsbaarheid in BeeStation OS verholpen die aanvallers de mogelijkheid biedt op afstand willekeurige code uit te voeren. Het gaat om CVE-2025-12686, een lek dat in oktober werd ontdekt tijdens de Pwn2Own-wedstrijd.

BeeStation OS is het besturingssysteem dat draait op de BeeStation-NAS-systemen van Synology. Het lek werd gevonden door securitybedrijf Synacktiv, dat op Pwn2Own liet zien hoe een aanvaller met toegang tot het NAS-systeem code met rootrechten kan uitvoeren. Het bedrijf ontving voor de ontdekking een beloning van 40.000 dollar.

De kwetsbaarheid is aanwezig in versie 1.0 tot en met 1.3 van BeeStation OS. Het lek krijgt een CVSS-score van 9,8 en is ingeschaald als kritiek. De kwetsbaarheid is verholpen in versie 1.3.2-65648 van BeeStation OS.

Synology adviseert gebruikers om zo snel mogelijk te updaten naar deze nieuwste versie.