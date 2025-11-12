Synology dicht kritiek lek in BeeStation OS

Synology heeft een kwetsbaarheid in BeeStation OS verholpen die aanvallers de mogelijkheid biedt op afstand willekeurige code uit te voeren. Het gaat om CVE-2025-12686, een lek dat in oktober werd ontdekt tijdens de Pwn2Own-wedstrijd.
BeeStation OS is het besturingssysteem dat draait op de BeeStation-NAS-systemen van Synology. Het lek werd gevonden door securitybedrijf Synacktiv, dat op Pwn2Own liet zien hoe een aanvaller met toegang tot het NAS-systeem code met rootrechten kan uitvoeren. Het bedrijf ontving voor de ontdekking een beloning van 40.000 dollar.
De kwetsbaarheid is aanwezig in versie 1.0 tot en met 1.3 van BeeStation OS. Het lek krijgt een CVSS-score van 9,8 en is ingeschaald als kritiek. De kwetsbaarheid is verholpen in versie 1.3.2-65648 van BeeStation OS.
Synology adviseert gebruikers om zo snel mogelijk te updaten naar deze nieuwste versie.
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.