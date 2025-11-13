Windows 11 biedt native ondersteuning voor passkeymanagers

Microsoft voegt native ondersteuning voor passkeymanagers toe aan Windows 11. De ondersteuning is toegevoegd in de Windows November 2025 security update. Gebruikers bepalen zelf welke passkeymanager zij willen instellen. Microsoft biedt zelf Microsoft Password Manager aan, maar ook passkeymanagers van derde partijen worden ondersteund.

De ondersteuning maakt het onder meer mogelijk met behulp van Windows Hello passkeys te creëren en hiermee in te loggen. Daarnaast is Microsoft Password Manager als plugin geïntegreerd in Windows 11. Gebruikers kunnen de passkeymanager hierdoor gebruiken in iedere app die ondersteuning biedt voor passkeys, zoals Microsoft Edge of andere webbrowsers.