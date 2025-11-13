Amerikanen kunnen paspoort voortaan in Apple Wallet opslaan

Apple biedt Amerikaanse iOS-gebruikers de mogelijkheid hun paspoort toe te voegen aan Apple Wallet. Zij kunnen hiermee binnen de Verenigde Staten (VS) reizen. Internationaal reizen met een in Apple Wallet opgeslagen paspoort is voorlopig niet mogelijk.
De functionaliteit heet Digital ID en is toegevoegd aan Apple Wallet. De functionaliteit is momenteel als bètaversie beschikbaar. De Amerikaanse TSA ondersteunt momenteel Digital ID nog niet bij alle checkpoints. Apple benadrukt dat de digitale versie het fysieke paspoort niet vervangt, en het niet mogelijk is landsgrenzen te overschrijden met Digital ID.
Wie een paspoort aan Apple Wallet wil toevoegen moet hiervoor onder meer de fotopagina van het paspoort en de ingebouwde NFC-chip scannen, waarmee de authenticiteit van het document wordt gecontroleerd. Daarnaast moeten gebruikers een foto van zichzelf maken ter verificatie en een reeks gezichts- en hoofdbewegingen uitvoeren.
